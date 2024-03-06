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İspanyol turiste toplu tecavüzde 3 gözaltı

İspanyol turiste toplu tecavüzde 3 gözaltı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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06 Mart 2024 - 16:28

Motosikletle dünya turu yapan gezgin çift Hindistan’da saldırıya ve toplu tecavüze uğramıştı. Dehşete düşüren olayın failleri yakalandı.

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