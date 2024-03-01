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SEVİM EMRE KİME “KÖPEKLER” DEDİ? KİM ÜZERİNE ALINACAK?

SEVİM EMRE KİME “KÖPEKLER” DEDİ? KİM ÜZERİNE ALINACAK?
Yasar ÇAKMAK
Yasar ÇAKMAK( yasar@haberkonseyi.com )
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29 Mart 2024 - 16:03

Seçimlere kaç gün kaldı? Parmak hesabı iki üç gün… Siyasi kader yerel seçimlerde tecellisini bulacak. Kampanyalardaki patırtılar da son bulacak. En azından öyle sanıyoruz.
Mitinglerde boy gösterenlerin bazıları vuslata erecek… Bazıları da kör kuyularda siyasete veda edecek. “Kaybedenler Kulübü ”nün bazı müstesna isimleri de “bir dahaki sefere” diyerek hırsla fırsat kollayacak.
İstanbul Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’un seçim kampanyasında sahneye çıkan Orhan Gencebay’ın AKP ye olan yakınlığını öteden beri herkes bilir. Eşi Sevim Emre’nin “yandaş söylemli” aşkını da…
Gencebayları bilenler bilir. “Orhan Baba” pek konuşmaz. Ama hayat arkadaşı Sevim Emre hiç susmaz. Yerli yersiz her zaman bir sözü vardır. Pek takılan olmasa da bazen ağır sözlerine sanıyoruz ki en çok Orhan Gencebay üzülür. Çünkü Naiftir ve kimseyle söz düellosuna da girmek istemez. Ancak Mustafa Topaloğlu’na gönderme sayılacak türden açıklama sanat dünyasında patlayacak bir polemiği adeta ateşledi…
Sevim Emre diyor ki : “Eşim siyaset üstü bir kişilik. İstese Cumhurbaşkanı bile olurdu. Bunun particilikle alakası yok. Hangi parti vatanı için uğraşıyorsa yanındayız. Köpekler havlasın boş verelim.”
Bu sözlerin en taze ve yakın adresi Mustafa Topaloğlu gibi duruyor… Topaloğlu ne demişti… Yaptığı açıklamada kimi ya da kimleri öne koymuştu? Bunu niye yapmıştı? Orhan Gencebay’ın İstanbul Belediye başkanlığı kampanyasında şarkı yazması mitinglerde sahneye çıkmasına fena bozulmuştu… Uzaylı Türkücü:
“Sanatçı taraflı olmamalı… Orhan Gencebay ve İbrahim Tatlıses gibi bazı sanatçıların  seçimlerde bir partinin peşinden gidip propaganda yapması hoş değil. Sanatçı Taraf olursa  sonunda  bertaraf olur! Hiç hoş bir durum değil.  AKP’nin peşinde koşmanın ne anlamı var! Mitinglerde boy göstermek hiç de hoş değil. Orhan Gencebay’ın  bir ismi vardı…  Şimdi birçok kişi  Orhan Gencebay’ı ayıplıyorlar. Kariyerinin yerle bir etti.
Bakın örnekleri var. İbrahim Tatlıses de bir dönem  AKP’nin pesinden gitti. Milletvekili olmak
için çabaladı. Ama yapmadılar.  Görüyorum,  birçok sanatçıya böyle
davranıyorlar. Sanatçılar ikiye bölündü.   AKP’nin pesinde gitmeyenler de  CHP
diyorlar… AKP’li sanatçıların iş imkânları daha çok artıyor. Bu adil bir durum değil… Orhan Baba kendisini bitirdi… Halk arasında Orhan Baba olarak biliniyor ve saygı görüyordu. Şimdi ki durum hiç iyi değil. Kendisini bu saatten sonra adeta bitirdi… “

Bir yorumda bizden olsun. “Ah Sevim Emre ah… Heykelini dikmeyecekler belki ama kocaman bir “aferin” alacağın çevreler de olacaktır. Hariçten paslara neden girersin anlamadık ama bu sözleri türkü dünyasının Uzaylısı Mustafa Topaloğlu’na ise çok ayıp diyelim. Ve de geçmiş olsun diye uyaralım. Karadenizli Topaloğlu hiç sözün altında kalır mı? Ve de biri Kalkıp sana “sanat dünyasında hiçbir şey olamadın, sadece Orhan Gencebay’ın eşi olabildin Sevim Teyze” derse ne olur? By- Pass geçirmiş Orhan Gencebay’ın kalbine inmez mi? “Sen git Photo-shoplarınla uğraş demezler mi? . Fotoğraflarında Orhan Baba’nın yanında kızı gibi duruyorsun “görüntünle oynamaktan hiç bıkmadın mı?” diye seni hayal kırıklığına uğratmazlar mı? Hem sen üzülürsün, hem de Orhan Baba’nın sevenleri… “

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