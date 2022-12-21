Dikkat çeken Sedat Peker ve video iddiası! ‘Yaşadığım sürece, hatta ölürsem de…’

Gazeteci Seyhan Avşar, Halk TV yayınında Sedat Peker’in yakın çevresinden aldığı bilgileri paylaştı.

Avşar, Peker’in yakınlarının zaman zaman gazetecileri arayıp bir şeyler aktardığını belirti.

Avşar, son olarak yine Peker’in yakın çevresinden aldığı bilgileri şöyle anlattı:

“Sedat Peker sözünün arkasında durduğunu söylüyor. Diyor ki ‘Yaşadığım sürece, hatta ölürsem, öldükten sonra sözlerimin arkasında duracağım. Bahsettiğim videoları tamamlayıp basın yayın organlarıyla kamuoyuyla paylaşacağım.’

Bu çok kritik bir cümle. Bunu hiçbir koşula bağlamıyor. İlk kez Sedat Peker cephesinden ‘konuşacak mı’ sorularına bu kadar net yanıt geldi.

Bu cevaptan sonra artık bugün biliyoruz ki, Sedat Peker elindeki bilgileri, belgeleri, belki videolarını belirli yerlerle paylaştı. Başına bir şey gelmesi halinde bu videoları izleyeceğiz, belgeleri göreceğiz.”