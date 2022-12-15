Cem Yılmaz’dan İmamoğlu paylaşımı! “Politika yok ki mizahı olsun, acı bir tablo”

CEM YILMAZ’DAN TEPKİ

Twitter’dan paylaşım yapan ünlü komedyen Cem Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

“Kalkınma süperdi…Adalet zaten…Bu “Her toplum hakettiği gibi yönetilir” sözünün çirkinliği bir yana benim memleketim bu değil diye düşünüyorum. Espri ? Yine siz yapın elbette. Politik mizah neden yok çünkü politika yok ki mizahı olsun ! Laba luba hep ikisi de. Acı bi tablo.”