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Cem Yılmaz’dan İmamoğlu paylaşımı! “Politika yok ki mizahı olsun, acı bir tablo”

Cem Yılmaz’dan İmamoğlu paylaşımı! “Politika yok ki mizahı olsun, acı bir tablo”
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15 Aralık 2022 - 15:01
Cem Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen siyasi yasak ve hapis cezasını tepki gösterdi.

Cem Yılmaz'dan İmamoğlu paylaşımı! "Politika yok ki mizahı olsun, acı bir tablo" - Sayfa 1

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararının ardından ünlü isimler sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.

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Cem Yılmaz'dan İmamoğlu paylaşımı! "Politika yok ki mizahı olsun, acı bir tablo" - Sayfa 2

CEM YILMAZ’DAN TEPKİ

Twitter’dan paylaşım yapan ünlü komedyen Cem Yılmaz şu ifadeleri kullandı:
“Kalkınma süperdi…Adalet zaten…Bu “Her toplum hakettiği gibi yönetilir” sözünün çirkinliği bir yana benim memleketim bu değil diye düşünüyorum. Espri ? Yine siz yapın elbette. Politik mizah neden yok çünkü politika yok ki mizahı olsun ! Laba luba hep ikisi de. Acı bi tablo.”

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Cem Yılmaz'dan İmamoğlu paylaşımı! "Politika yok ki mizahı olsun, acı bir tablo" - Sayfa 3

İşte Cem Yılmaz’ın paylaşımı…

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Cem Yılmaz'dan İmamoğlu paylaşımı! "Politika yok ki mizahı olsun, acı bir tablo" - Sayfa 4

FAZIL SAY: YANINDAYIZ EKREM İMAMOĞLU

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada uzun bir süre ara vereceğini duyuran ünlü piyanist Fazıl Say da, İmamoğlu kararının ardından bir paylaşım yaptı. Fazıl Say paylaşımında, “Artık kapkaranlık bir ülke oldu Türkiye. Korkaklar! Korkaksınız! Adaletsiz korkaklar! Haksızlıkla göz göre göre! Yanındayız Ekrem İmamoğlu.” dedi.

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Cem Yılmaz'dan İmamoğlu paylaşımı! "Politika yok ki mizahı olsun, acı bir tablo" - Sayfa 5

İşte Fazıl Say’ın paylaşımı…

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Cem Yılmaz'dan İmamoğlu paylaşımı! "Politika yok ki mizahı olsun, acı bir tablo" - Sayfa 6

CEZA: SEÇİLMİŞ BİR BAŞKANIN…

Ünlü rapçi Ceza da Ekrem İmamoğlu ile çekilen bir fotoğrafını paylaşarak “Seçilmiş bir Başkanın bu durumda olmasına gerçekten üzgünüm… İyilik, güzellik ve adalet temennim” ifadelerini kullandı.

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Cem Yılmaz'dan İmamoğlu paylaşımı! "Politika yok ki mizahı olsun, acı bir tablo" - Sayfa 7

İşte Ceza’nın paylaşımı…

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Cem Yılmaz'dan İmamoğlu paylaşımı! "Politika yok ki mizahı olsun, acı bir tablo" - Sayfa 8

MERT FIRAT: DAHA NE SINANIYOR?

Ünlü oyuncu Mert Fırat’da Ekrem İmamoğlu’na sosyal medyadan yaptıpı paylaşımla destek çıktı. Fırat paylaşımında “Halkın iradesiyle seçilmiş olana dahi tahammül edemeyen, saygı göstermeyen seçime nasıl saygı gösterecek. Daha ne sınanıyor? Hak, hukuk, adalet… #imamoğlu” ifadelerini kullandı.

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Cem Yılmaz'dan İmamoğlu paylaşımı! "Politika yok ki mizahı olsun, acı bir tablo" - Sayfa 9

Berna Laçin: Ne çok korkarmışsınız milletten Yaşasın Hürriyet, kahrolsun istibdat

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Cem Yılmaz'dan İmamoğlu paylaşımı! "Politika yok ki mizahı olsun, acı bir tablo" - Sayfa 10

Mustafa Sandal: Asla yalnız değilsin. Her şey çok güzel olacak

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Cem Yılmaz'dan İmamoğlu paylaşımı! "Politika yok ki mizahı olsun, acı bir tablo" - Sayfa 11

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Cem Yılmaz'dan İmamoğlu paylaşımı! "Politika yok ki mizahı olsun, acı bir tablo" - Sayfa 12

Levent Üzümcü: Bir gün seçilemeyeceğini düşünmeden davranırsan işte böyle hukuksuzluğa muhtaç kalırsın.

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Cem Yılmaz'dan İmamoğlu paylaşımı! "Politika yok ki mizahı olsun, acı bir tablo" - Sayfa 13

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Cem Yılmaz'dan İmamoğlu paylaşımı! "Politika yok ki mizahı olsun, acı bir tablo" - Sayfa 14

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