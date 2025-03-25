Galatasaraylı Dries Mertens’in Eşinden Protestolu Paylaşım

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Dries Mertens’in eşi Kat Kerkhofs, sosyal medya hesabında yaptığı tencere-tavalı protesto paylaşımıyla dikkat çekti. Kerkhofs, daha önce şarkıcı Gülşen’e verdiği destekle gündeme gelmişti, şimdi ise Türkiye’deki son toplumsal olaylara dair tepkisini sosyal medya üzerinden dile getirdi.

Kat Kerkhofs’tan Tencere-Tavalı Protesto

Kat Kerkhofs, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan tencere-tavalı protestolarla ilgili bir paylaşımda bulundu. Instagram hesabında paylaştığı videoda, Türk bayrağı ve kalp emojisi kullanarak, protesto sürecine destek verdiğini belirtti.

Kerkhofs’un bu paylaşımı, sosyal medyada hızla yayıldı ve pek çok kişi tarafından desteklendi. Özellikle, halkın çeşitli sosyal ve siyasi olaylara karşı duyduğu tepkileri ifade etme biçimi olarak kullanılan tencere-tava protestosu, son günlerde sıklıkla gündeme gelmeye başlamıştı.

Gülşen’e Destek Vermişti

Kat Kerkhofs, daha önce de 2022 yılında şarkıcı Gülşen’in imam hatiplilere yönelik kullandığı “sapık” ifadesinin ardından tutuklanmasına destek veren isimler arasında yer almıştı. O dönemde, Gülşen’e destek vermesiyle dikkat çeken Kerkhofs, şimdi de Türkiye’deki diğer toplumsal meselelerle ilgili duyduğu hassasiyeti ve tepkisini paylaşıyor.

Kat Kerkhofs’un bu sosyal medya paylaşımı, özellikle gençler ve sosyal medya kullanıcıları arasında büyük yankı uyandırdı. Bu tür protestolar, toplumsal olaylar karşısında sesini duyurmak isteyen birçok kişinin tercih ettiği bir yöntem haline gelmiş durumda.

Kaynak: www.ensonhaber.com