EYT’DE SON GELİŞMELER: EYT ne zaman çıkacak? EYT düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek?

EYT’LİLER NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALACAKLAR?

SGK’nın https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ web sitesine girilerek gerekli bilgilerin doldurulması gerekiyor. SSK Sicil Numarası’na e-devlet üzerinden “Hizmet Dökümü” kısmından ulaşılabiliyor.

Bunun dışında kalan bilgileri de doldurduktan sonra “Sorgula” tıklandıktan sonra karşımıza çıkan sayfada tüm prim günleri dökülüyor ve “hesapla”ya tıklanması gerekiyor.

Bu adımdan sonra hesaplamanın yapıldığı gün için emekli maaşı karşımıza gelmiş oluyor. …..2022 tarihi itibariyle hesaplanan Aylık ve Ek Ödeme miktarı toplanarak alacağınız emekli maaşı ortaya çıkmış oluyor. Aylık Bağlanma Oranı (ABO) ne kadar yüksekse emekli maaşı da o kadar yüksek oluyor. Aylık Bağlanma Oranı her yıl 2 puan artıyor.

2022 yılı talepli aylıklar, özel sektör için 01.01.2022 tarihinden, kamu sektörü için 15.01.2022 tarihinden itibaren hesaplanıyor. Aylıklar, girdiğiniz bilgiler ile Kurum kayıtlarında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle hesaplanmış olup, resmi işlemlerde kullanılamıyor.