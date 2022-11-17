EYT’DE SON GELİŞMELER: EYT ne zaman çıkacak? EYT düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek?

EYT düzenlemesi aralık ayında Meclis gündemine gelecek ve sene sonuna kadar yasalaşacak. Ocak ayında da uygulamaya girecek. İlk etapta prim gün sayısını ve çalışma yılını tamamlamış olanlar 2023’ün şubat ayından itibaren EYT düzenlemesi kapsamında emekli olmaya başlayacak. Peki, EYT kimleri kapsayacak? EYT’liler ne kadar emekli maaşı alacak?
EYT düzenlemesinden ilk sigortalı olduğu tarih 1999 yılının Eylül ayından önce olanlar yararlanacak. Eylül 1999 öncesi SSK’lı, yani 4/A statüsünde, sigortalı olan kadın çalışanların 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin prim gün sayısını doldurmaları gerekiyor. Erkek çalışanların ise 25 yıllık sigortalılık süresini ve 5 bin prim gün sayısını tamamlamaları gerekiyor. Bu şartları yerine getiren SSK’lı erkek ve kadın çalışanlardan yaş şartı aranmayacak; EYT düzenlemesinden yararlanıp, emekli olabilecekler. İşte, EYT hakkında en güncel bilgiler…
KİMLER EYT’DEN YARARLANACAK?
8 Eylül 1999 yılı öncesinde SGK girişi olanlara ilişkin Bakan Bilgin, EYT’den 1,5 milyon kişinin yararlanabileceğini söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kadınlarda 20 hizmet yılı ve 5000 prim günü, erkeklerde 25 hizmet yılı ve 5400 hizmet gününü dolduranlarda yaş şartı aranmadan emekliliğin gerçekleşebileceğini söyledi.
EYT’LİLER NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALACAKLAR?
SGK’nın https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ web sitesine girilerek gerekli bilgilerin doldurulması gerekiyor. SSK Sicil Numarası’na e-devlet üzerinden “Hizmet Dökümü” kısmından ulaşılabiliyor.
Bunun dışında kalan bilgileri de doldurduktan sonra “Sorgula” tıklandıktan sonra karşımıza çıkan sayfada tüm prim günleri dökülüyor ve “hesapla”ya tıklanması gerekiyor.
Bu adımdan sonra hesaplamanın yapıldığı gün için emekli maaşı karşımıza gelmiş oluyor. …..2022 tarihi itibariyle hesaplanan Aylık ve Ek Ödeme miktarı toplanarak alacağınız emekli maaşı ortaya çıkmış oluyor. Aylık Bağlanma Oranı (ABO) ne kadar yüksekse emekli maaşı da o kadar yüksek oluyor. Aylık Bağlanma Oranı her yıl 2 puan artıyor.
2022 yılı talepli aylıklar, özel sektör için 01.01.2022 tarihinden, kamu sektörü için 15.01.2022 tarihinden itibaren hesaplanıyor. Aylıklar, girdiğiniz bilgiler ile Kurum kayıtlarında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle hesaplanmış olup, resmi işlemlerde kullanılamıyor.
EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?
Kapsamlı bir çalışma yürütüldüğüne dikkat çeken Bakan Bilgin EYT şartlarını oluşturan 1.5 milyon vatandaş olduğu bilgisini paylaştı. Bu şartları oluşturanların yüzde 87’sinin özel sektörde çalıştığını vurgulayan Çalışma Bakanı “ Bu sorunu çözüyoruz. Öyle beklemeye niyetimiz yok. Aralık ayında Meclis’e geldiğinde göreceksiniz.” ifadelerini kullandı.