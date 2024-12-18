ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ’TAN DEM PARTİ’NİN İMRALI BAŞVURUSUNA YANIT

DEM Parti’nin İmralı’da hükümlü bulunan Abdullah Öcalan ile görüşme talebiyle yaptığı başvuru, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından değerlendiriliyor. Başvuru, siyasi gündemin en dikkat çeken konularından biri haline geldi. İşte süreçle ilgili tüm detaylar ve Bakan Tunç’un açıklamaları:

DEM Parti’nin Görüşme Talebi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Eşbaşkanı Tülay, 26 Kasım 2024 tarihinde Adalet Bakanlığı’na resmi bir başvuru yaparak, İmralı Cezaevi’nde hükümlü bulunan Abdullah Öcalan ile görüşme talebinde bulundu. Bu başvuru, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, İmralı ile DEM Parti arasında yüz yüze temasın gerçekleşmesi gerektiğine dair çağrısının ardından geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Açıklamaları

Başvuru sonrası konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dilekçenin değerlendirildiğini ve uygun bir zaman belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Bakan Tunç, süreçle ilgili şunları söyledi:

“Müsait bir zamanı belirleyeceğiz. Biraz sabretmeniz gerekecek. Bütçe görüşmeleri bittikten sonra muhtemelen karar veririz.”

Tunç, görüşme için izin ve gün belirleme süreçlerinin eş zamanlı olarak yürütüldüğünü ancak heyette kimlerin yer alacağı konusunun henüz netleşmediğini belirtti.

Görüşme Sürecindeki Yasal Çerçeve

Türkiye’de terör suçluları ile yapılacak görüşmeler, Adalet Bakanlığı’nın iznine tabi. Bu nedenle DEM Parti’nin talebi, hukuki prosedürler çerçevesinde inceleniyor. Görüşmenin gerçekleşmesi durumunda, heyetin bileşimi ve ziyaretin kapsamı da detaylı şekilde planlanacak.

Bütçe Görüşmeleri Bekleniyor

Bakan Tunç’un açıklamasına göre, karar süreci, devam eden bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak. Bu süre zarfında başvuru, detaylı şekilde değerlendirilecek ve gerekli izinler düzenlenecek.

Siyasi Gündemde Öne Çıkan Bir Adım

DEM Parti’nin İmralı başvurusu, hem siyasi hem de toplumsal açıdan geniş yankı uyandırdı. Görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ve sürecin nasıl ilerleyeceği, önümüzdeki günlerde siyasi gündemin sıcak konuları arasında yer almaya devam edecek.

Sonuç

Adalet Bakanlığı tarafından değerlendirilen bu başvuru, sürecin detayları ve siyasi etkileri açısından büyük önem taşıyor. Bütçe görüşmelerinin ardından alınacak karar, Türkiye’nin siyasi dinamiklerinde yeni bir döneme işaret edebilir.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com