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Ünlü Caz Sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay Hayatını Kaybetti

Ünlü Caz Sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay Hayatını Kaybetti
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22 Şubat 2022 - 14:01

Ünlü Caz Sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay Hayatını Kaybetti

‘Maffy Falay’ adıyla ünlenen ve Türkiye’nin en önemli caz sanatçılarından biri olan Ahmet Muvaffak Falay yaşamını yitirdi.

Ünlü Caz Sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay Hayatını Kaybetti

Türkiye’nin en önemli caz sanatçılarından, trompetçi Ahmet Muvaffak Falay, 92 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının ölüm haberini, caz piyanisti Kerem Görsev sosyal medyadan duyurdu.

Görsev, Twitter’dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Sabah gelen haber beni çok üzdü. Muvaffak Falay (Maffy) 92 yaşında vefat etti. Türkiye’yi dünyaya tanıtan trumpet sanatçısı caz müziği duayeni, ülkemizde Ferit Odman, Kağan Yıldız ve Engin Recepoğulları ile çalan genç müzisyenlere eşsiz bir repertuar öğreten büyük usta. Allah rahmet eylesin”

TROMPET VE PİYANO ÜZERİNE ÇALIŞTI

Falay, 1930 yılında Kuşadası’nda doğdu. 1942 yılında aynı ilçede başladığı müzik hayatında “Maffy Falay” adıyla ünlendi.

Ankara Konservatuarı’nda 7 yıl trompet ve piyano üzerine çalıştı. 1950’li yıllarda yurtdışında çalışmalar yapmaya başlayan ve 1964’te İsveç’e yerleşen Falay, 70’lerden itibaren İsveç’in ve dünyanın ünlü caz plak şirketlerinden albümler yayınlamaya başladı.

1960 yılında Almanya Köln’deki Kurt Edelhagen’in Radyo Orkestrası’na katılan trompet sanatçısı, dünyaca ünlü Kenny Clarke-Francy Boland ekibiyle de çaldı.

MILES DAVIS VE ROY ELDRIDGE İLE KIYASLANDI

1970 yılında Dizzy Gillespie Reunion Orchestra’ya katıldı. Dünyaca ünlü cazcı Dizzy Gillespie’nin, Down Beat adlı dergide yayımlanan yazısında, 1956’da Ankara’da dinlediği Muvaffak Falay’ı caz dünyasının ünlü trompetçileri Miles Davis ve Roy Eldridge ile kıyaslanabilecek bir trompetçi olarak değerlendirmesi büyük yankı yaratmıştı.

Falay’a 2005 yılında İstanbul Kültür Sanat Vakfı İKSV tarafından ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ verilmiş, ayrıca 2011 yılında doğduğu Kuşadası’na sanatçının bir heykeli dikilmişti.

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