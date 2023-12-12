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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Yeni takımlar belli oldu

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Yeni takımlar belli oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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12 Aralık 2023 - 9:15

MasterChef All Star’da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Yeni hafta için başlangıç yapacak olan yarışmacılar bu akşam kaptanlık oyunu için yarıştı. Dün akşam eleme heyecanı yaşanmıştı bu akşam ise kaptanlık oyunu sonrasında takımlar şekillendi. Yarışmanın konsepti ise sokak lezzetlerinden midye dolma oldu.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Yeni takımlar belli oldu - Sayfa 1

MasterChef elenen isim pazar akşamı belli oldu. Sevilen yarışmada heyecan hız kesmeden devam ederken dün akşam yeni haftanın ilk oyunu oynandı. Kaptanlık oyunu için mücadele eden yarışmacılar, mavi takımın kaptanı olmak için ter döktüler.

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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Yeni takımlar belli oldu - Sayfa 2

MASTERCHEF ALL STAR KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Dün akşam ekranlara gelen sevilen yemek yarışmasında kaptanlık oyunu oynandı. Oyununun sonunda mavi takım kaptanı belli oldu ve takımlar şekillendi. Günün ilk etabının konsepti ise midye dolma oldu.

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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Yeni takımlar belli oldu - Sayfa 3

İkinci etapta yarışmacılar Meksika sokaklarından ‘Churros‘ yaptılar. Kazanan isim ise Eren oldu. Mavi takım kaptanı olmaya hak kazanan Eren Kırmızı takım kaptanı için Dilara’yı seçti.

MAVİ VE KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?

En iyi tepsiyi çıkaran ikinci tura kalmaya hak kazandı. Gecenin sonunda ise mavi ve kırmızı takım yarışmacıları belli oldu.

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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Yeni takımlar belli oldu - Sayfa 4

MAVİ TAKIM
Eren (Kaptan), Hasan, Sergen, Esra Batuhan

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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Yeni takımlar belli oldu - Sayfa 5

KIRMIZI TAKIM
Dilara (Kaptan), Tahsin, Barbaros, Kıvanç

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