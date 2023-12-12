MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Yeni takımlar belli oldu

MasterChef All Star’da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Yeni hafta için başlangıç yapacak olan yarışmacılar bu akşam kaptanlık oyunu için yarıştı. Dün akşam eleme heyecanı yaşanmıştı bu akşam ise kaptanlık oyunu sonrasında takımlar şekillendi. Yarışmanın konsepti ise sokak lezzetlerinden midye dolma oldu.