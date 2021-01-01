43 kiloya kadar düşmüştü… Kanserle mücadele eden Şimal’den haber var!

Herkese merhaba, çok güzel haberlerim var. Eminim ki benimle birlikte mutlu olacak çok insan var. Gece gündüz ettiğim dualar kabul oldu sanırım. Ameliyatım zaten çok güzel geçmişti. Patoloji sonucumuzu bekliyorduk ve patoloji sonucumuz geldi: Tertemiz…