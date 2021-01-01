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43 kiloya kadar düşmüştü… Kanserle mücadele eden Şimal’den haber var!

43 kiloya kadar düşmüştü… Kanserle mücadele eden Şimal’den haber var!
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25 Kasım 2021 - 13:49

43 kiloya kadar düşmüştü… Kanserle mücadele eden Şimal’den haber var!

Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü şarkıcı Şimal, Instagram hesabından paylaştığı videoda, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

43 kiloya kadar düşmüştü... Kanserle mücadele eden Şimal'den haber var! - Sayfa 1

Meme kanserine yakalanan ünlü şarkıcı Şimal, bir süredir kemoterapi ve radyoterapi tedavisi görüyordu.

43 kiloya kadar düşmüştü... Kanserle mücadele eden Şimal'den haber var! - Sayfa 2

Geçtiğimiz günlerde bir ameliyat geçiren genç şarkıcı, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

43 kiloya kadar düşmüştü... Kanserle mücadele eden Şimal'den haber var! - Sayfa 3

Şimal, patoloji sonucunun geldiğini ve sonuçların tertemiz çıktığını duyurdu.

43 kiloya kadar düşmüştü... Kanserle mücadele eden Şimal'den haber var! - Sayfa 4

”GECE GÜNDÜZ ETTİĞİM DUALAR KABUL OLDU”

Geçtiğimiz aylarda hastalığı yendiğini açıklayan Şimal, son bir ameliyatının kaldığını duyurmuş, sevenlerini umut dolu bir bekleyişe sokmuştu. Şimal, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

43 kiloya kadar düşmüştü... Kanserle mücadele eden Şimal'den haber var! - Sayfa 5

Herkese merhaba, çok güzel haberlerim var. Eminim ki benimle birlikte mutlu olacak çok insan var. Gece gündüz ettiğim dualar kabul oldu sanırım. Ameliyatım zaten çok güzel geçmişti. Patoloji sonucumuzu bekliyorduk ve patoloji sonucumuz geldi: Tertemiz…

43 kiloya kadar düşmüştü... Kanserle mücadele eden Şimal'den haber var! - Sayfa 6

 ”SONSUZ TEŞEKKÜR EDERİM”

Duygulandığı için sözlerine devam etmekte zorlanan Şimal, ”Gözyaşıma, acıma, mutluluğuma ortak olan herkese sonsuz teşekkür ederim” dedi.

43 kiloya kadar düşmüştü... Kanserle mücadele eden Şimal'den haber var! - Sayfa 7

Hastalık sürecinde 43 kiloya kadar düşen Şimal, ”Dışımı süslerken içimi unutmuşum” diyerek, meme kanserinde erken teşhisin önemine vurgu yapmıştı.

43 kiloya kadar düşmüştü... Kanserle mücadele eden Şimal'den haber var! - Sayfa 8

İşte o paylaşım…

43 kiloya kadar düşmüştü... Kanserle mücadele eden Şimal'den haber var! - Sayfa 9

ŞARKICI ŞİMAL KİMDİR?

25 Nisan 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Şimal, 2012 yılında müzik piyasasına adım attı.

43 kiloya kadar düşmüştü... Kanserle mücadele eden Şimal'den haber var! - Sayfa 10

400’e yakın bestesi bulunan şarkıcı, ‘Başlangıç’ isimli albümüyle müzik severlerle buluştu.

43 kiloya kadar düşmüştü... Kanserle mücadele eden Şimal'den haber var! - Sayfa 11

Nişanlısı Necati Arıcı ile kanser sürecinde yüzük takan Şimal, mücadeleyi asla bırakmayacağını söyleyerek sevenlerine söz vermişti.

43 kiloya kadar düşmüştü... Kanserle mücadele eden Şimal'den haber var! - Sayfa 12
43 kiloya kadar düşmüştü... Kanserle mücadele eden Şimal'den haber var! - Sayfa 13
43 kiloya kadar düşmüştü... Kanserle mücadele eden Şimal'den haber var! - Sayfa 14
43 kiloya kadar düşmüştü... Kanserle mücadele eden Şimal'den haber var! - Sayfa 15
43 kiloya kadar düşmüştü... Kanserle mücadele eden Şimal'den haber var! - Sayfa 16

 

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