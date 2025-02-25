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EV HAPSI CEZASI ALMIŞTI… FENOMEN MERVE TAŞKIN’A YENİ DAVA AÇILDI!

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın“müstehcenlik” suçlamasıyla başlatılan soruşturma neticesinde ev hapsi cezası almıştı. Ancak, yeni gelişmelerle birlikte, 3 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açıldı.

İLK SORUŞTURMA VE EV HAPSI KARARI

Merve Taşkın, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşım nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “müstehcenlik” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. 14 Şubat’ta yapılan gözaltının ardından, hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakılan Taşkın’a, ev hapsi cezası verilmişti.

YENİ DAVA: 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

Yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından, Merve Taşkın’a yönelik müstehcenlik suçlamasıyla dava açıldı. Dava, Taşkın’ın 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep eden bir suç duyurusu içeriyor.

TAŞKIN’IN DURUMU NE OLACAK?

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, takipçileri tarafından sıkça gündeme gelirken, bu dava sürecinin nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu. Hem müstehcenlik suçlaması hem de ev hapsi kararı, Taşkın’ın gelecekteki sosyal medya paylaşımlarını nasıl etkileyecek, kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor.

Kaynak: www.medyaradar.net

EV HAPSI CEZASI ALMIŞTI… FENOMEN MERVE TAŞKIN’A YENİ DAVA AÇILDI!
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