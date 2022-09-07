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Gökhan Güney’den gelini Ece Güney’in iddiasına cevap!

Gökhan Güney’den gelini Ece Güney’in iddiasına cevap!
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07 Eylül 2022 - 14:57

Şarkıcı ve oyuncu Gökhan Güney‘in oğlu Selim Güney ile dünyaevine giren Ece Güney, 2014 yılında mide kanseri nedeniyle eşinin vefatının ardından kayınpederiyle karşı karşıya geldi. Ece Güney, kendisine kalacak sekiz dairenin Gökhan Güney tarafından alıkonulduğunu iddia etti. Sessizliğini bozan 68 yaşındaki sanatçı, gelininin olay yaratan iddiasına cevap verdi.

Ece Güney, Gökhan Güney‘in oğlu Selim Güney ile 2012 yılında nikâh masasına oturmuştu. Kanser tedavisi gören Selim Güney, 2014’te, 40 yaşında hayatını kaybetmişti. FOX’ta yayınlanan ‘Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya’ programına katılan Ece Güney, kayınpederi Gökhan Güney’i, eşinden kendisine kalacak sekiz dairenin üzerine konmakla suçladı.

“TEDBİR KARARI ALINDI”

Oğlunun akrabalarının üzerine yaptığı, daha sonra ise kendisi tarafından tapularının alındığı belirtilen sekiz evin gelininden kaçırıldığı suçlamasını reddeden ve gelini hakkında koruma kararı çıkaran usta sanatçı, yazılı bir açıklama ile tepkisini dile getirdi.

Gökhan Güneyden gelini Ece Güneyin iddiasına cevap

 

“Son günlerde, bir televizyon programına katılan Ece Hanım, asılsız söylemleriyle beni ve ailemi hedef almıştır. İtibar sarsıcı bu söylemlere karşılık pek çok kanal, yayına katılmamı ve anlatılanlara cevap vermemi beklemektedir. Ancak bu kişinin programda bahsettiği, tekrar etmekten bile haya ettiğim olaylara karşı herhangi bir yayına katılmak, bahsi geçen olayların gerçekte nasıl olduğunu anlatmak, oğlunun hatırasının üzerinden gündemde kalmak benim prensiplerine aykırıdır. Benim bu kişiye cevabım yalnızca hukuki yollarla olacaktır. Zaten yayından haberdar olur olmaz bu kişiye karşı yasal yollara müracaat edilmiş ve şahsın hakkında gerekli tedbir kararı alınmıştır. Hakkımda küçük düşürücü söylemlerine devam etmesinin ve iletişim araçları veya sair surette tarafımı rahatsız etmesinin yasal karşılığı olacağı karara bağlanmıştır.

“BAHSİ GEÇEN TAŞINMAZLARDAN HABERİM BİLE YOK”

Ömrüm boyunca onuru ön planda tuttuğum bir hayat tarzı benimsedim. Özel hayatımla gündeme gelmemeye daima özen gösterdim. Beni yakından tanıyanlar aile hayatıma ne kadar önem verdiğimi, maddiyatın hiçbir zaman benim için ön planda olmadığını gayet iyi bilirler. Bu nedenle 42 yıldır sevgisine nail olduğum kamuoyunun bilmesini isterim ki bu kişinin iddiaları tümüyle gerçek dışıdır. Programda bahsi geçen ve varlığından dahi haberdar olmadığım taşınmazlara, iddia edildiği üzere tarafımca el konulmuşsa bunu ispat etmesi gereken kişi kendisidir. Vurgulamak isterim ki bu şahıs var olduğunu iddia ettiği hiçbir belgeyi sunmamıştır. Buna rağmen şahsın tutarsız söylemlerinin dayanağı olup olmadığı araştırılmadan anlattıklarına genişçe yer verilmiş ve hakkımda olumsuz bir algı oluşmasına sebep olmuştur.

 

Gökhan Güneyden gelini Ece Güneyin iddiasına cevap

 

“AİLEMİN İTİBARINI ZEDELEMEK İSTİYOR”

‘Çamur at izi kalsın!’ anlayışıyla hareket eden bu kişinin, benim ve ailemin itibarını zedelemeyi amaçlayan, kişilik haklarını ihlal eden her türlü haksız eylemine karşı yasal yollara başvuracağımı saygıyla bildiririm.”

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