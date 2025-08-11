  1. Haberler
  "Buse Tek: 'Sahnede Kaybolmam, Parlarım!' – İşte Benim Stilim'in En İddialı Yarışmacısı"

“Buse Tek: ‘Sahnede Kaybolmam, Parlarım!’ – İşte Benim Stilim’in En İddialı Yarışmacısı”

TV8’in moda arenası İşte Benim Stilim bu sezon yeni bir yıldız adayını sahneye çıkardı: Buse Tek. Celal Bayar Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü mezunu olan genç model, yalnızca şıklığıyla değil, sahnedeki özgüveni ve iddialı sözleriyle de dikkatleri üzerine çekti.

“Ben buraya kıyafet giymeye değil, fark yaratmaya geldim. Sahnede kaybolmam, parlarım!”

Güzellik mi Popülerlik mi?

Yarışmada ilk haftadan itibaren jürinin dikkatini çeken Buse Tek, sosyal medyada da hızla konuşulmaya başladı. “Güzellik ilk kapıyı açar, ama o kapının arkasına geçmek için duruş ve zeka gerekir” diyerek şöhret tarifini kendi sözleriyle ortaya koyuyor.

‘Beni Sadece Bir Yarışmacı Olarak Görmeyin’

Buse Tek’e göre, İşte Benim Stilim onun için sadece bir başlangıç:

“Bu programdan sonra podyumda, reklam kampanyalarında ve belki de dizilerde göreceksiniz beni. Kendi markamı yaratmak istiyorum. Moda benim için sadece meslek değil, yaşam biçimi.”

 

Dayanılmaz Hafiflik mi, Kalıcı Başarı mı?

Televizyon dünyasında pek çok isim kısa sürede parlayıp sönüyor. Ancak Buse Tek, “Şöhreti yakalayan çok, onu taşıyabilen az. Ben o azınlıkta olacağım” diyerek kendine güvenini ortaya koyuyor.

Modanın İçinden Gelen Yarışmacı

Moda tasarımı eğitimi sayesinde sadece kıyafeti değil, stilin ruhunu da anlayan Buse Tek, jüriye her hafta farklı bir hikâye sunmayı hedefliyor. Sahneye çıktığında sadece elbise değil, bir konsept taşıyor.


