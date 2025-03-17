ESTETİK AMELİYAT SONRASI KALBİ 4 KEZ DURDU: GÖZ GÖRE GÖRE ÖLDÜ

Estetik operasyonlar bir kez daha ölümle sonuçlandı. İzmir’de yaşayan Yılsu Tümen, İstanbul’un Sultanbeyli ilçesindeki özel bir tıp merkezinde yağ aldırma (liposuction) ameliyatı geçirdi. Ameliyat sonrası saatler içinde fenalaşan genç kadının kalbinin defalarca durduğu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

OPERASYON İÇİN 160 BİN LİRA ÖDEDİ, KAN TAKVİYESİNE 40 BİN LİRA İSTENDİ

Ailenin iddiasına göre, ameliyat öncesi yapılan kan tahlillerinde Yılsu Tümen’in kan değerleri düşük çıktı. Ancak buna rağmen operasyon gerçekleştirildi. Ailenin aktardığı bilgilere göre, ameliyat sırasında kan takviyesi gerektiği söylendi ve bunun için aileden 40 bin lira daha istendi.

“BU AMELİYATI OLMA, KAN DEĞERLERİN DÜŞÜK”

Hayatını kaybeden Yılsu Tümen’in kardeşi Simge Tümen, ablasının doktor ihmali nedeniyle öldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ablam o kadına gitmeden önce başka bir doktora gidiyor, tahlillerini gösteriyor. Doktor, ‘Bu ameliyatı olma, kan değerlerin düşük’ diyor. Biz de aynı şeyi söyledik. Fakat o kadın doktora güvendi, o da ‘Hiçbir sorun olmaz, sağ salim girer çıkarırız’ dedi. Şimdi ablamı kaybettik.”

KALBİ 4 KEZ DURDU, DEVLET HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

Simge Tümen, ablasının ameliyat sonrası yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Ablam ameliyattan çıktıktan sonra fenalaşıyor. Kalp masajı yapıyorlar, ama yetersiz kalıyorlar. Kalbi dört defa duruyor. Özel hastane olduğu için yeterli müdahale yapılamıyor. Sonunda devlet hastanesine sevk ettiler, ama kurtarılamadı.”

TIP MERKEZİ İDDİALARI REDDETTİ

Olayın ardından suçlamalarla karşı karşıya kalan tıp merkezi yetkilileri, ameliyat öncesi yapılan tahlillerde Yılsu Tümen’in kan değerlerinin normal olduğunu savundu. Tıp merkezinden yapılan açıklamada, Tümen’in ameliyattan çıktıktan 4 saat sonra odasında aniden fenalaştığı öne sürüldü.

KESİN ÖLÜM NEDENİ ADLİ TIP RAPORUNDAN SONRA BELLİ OLACAK

Yılsu Tümen’in kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporla netlik kazanacak. Aile, doktor ve hastane yetkilileri hakkında polis merkezine suç duyurusunda bulundu. Tıp merkezi yetkilileri de olayın takipçisi olacaklarını açıkladı.

GÜZELLİK UĞRUNA KAYBEDİLEN BİR HAYAT DAHA

Yaşanan bu acı olay, estetik operasyonların ciddi risklerini bir kez daha gündeme taşıdı. Tümen ailesi, ihmali bulunan herkesin yargı önüne çıkarılmasını isterken, sosyal medyada da olay büyük yankı uyandırdı.

KAYNAK:https://www.medyaradar.net/