ÜNLÜ ŞARKICININ EVİNDE KORKUNÇ OLAY! TADİLAT İÇİN GELEN USTA CİNAYETE KURBAN GİTTİ

Ünlü sanatçı Züleyha Ortak’ın İstanbul Şişli’deki evinde yaşanan kan donduran olayda, tadilat için gelen usta Taşdan Karaca, yeğeni tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olay sonrası büyük üzüntü yaşayan Ortak, yaşadıklarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

“DUŞAKABİN YAPIMI İÇİN GELDİ, GÜPEGÜNDÜZ VURULDU”

Olay sonrası açıklama yapan Züleyha Ortak, yaşadığı şoku şu sözlerle dile getirdi:

“Evime duşakabin yapımı için gelen adamcağız güpegündüz vuruldu. Allah’ım inşallah hayattadır diye dua ettim. Arabadan malzeme almaya gidiyor. ‘Amca seni görmeye geldim, konum at’ diyen yeğeni tarafından vuruluyor. Eşyalarına dokunmadan çıkıyorum evden. Rabbim hayırlı evlat, hayırlı yeğen, hayırlı insanlarla karşılaştırsın.”

ACI HABER HASTANEDEN GELDİ

Silahlı saldırıya uğrayan Taşdan Karaca, vücuduna isabet eden 5 kurşunla ağır yaralandı. Olay yerinde yere yığılan Karaca için çevredeki vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Karaca, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SALDIRGAN KAÇTI, ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden hızla kaçan Caner K.‘nin, öldürdüğü Taşdan Karaca’nın yeğeni olduğu belirlendi. Polis ekipleri, firari şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

3 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli Caner K. hakkında daha önce 3 ayrı suç kaydı bulunduğu da ortaya çıktı. Olayın neden gerçekleştiği henüz bilinmezken, polis ekipleri olayın perde arkasını aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

ORTAK’TAN DUA VE İSYAN

Olayın ardından büyük bir üzüntü yaşayan Züleyha Ortak, yaptığı paylaşımda şoke edici bir olaya tanıklık ettiğini belirterek, “Rabbim hayırlı insanlarla karşılaştırsın” diyerek yaşadığı acıyı dile getirdi.

TOPLUMDA ŞOK ETKİSİ YARATTI

Ünlü bir sanatçının evinde yaşanan korkunç olay, hem sanat camiasında hem de toplumda büyük üzüntü ve endişe yarattı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, yaşanan cinayeti kınayan ve Züleyha Ortak’a geçmiş olsun dileklerini ileten paylaşımlar yaptı.

Polisin, cinayet zanlısı Caner K.’yi yakalamak için yürüttüğü çalışmaların kısa sürede sonuç vermesi bekleniyor.

KAYNAK:https://www.medyaradar.net/