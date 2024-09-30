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Fatih’te kan donduran an! Eski sevgili kurşun yağdırdı

Fatih’te kan donduran an! Eski sevgili kurşun yağdırdı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Eylül 2024 - 14:07

Fatih’te eski kız arkadaşının yeni sevgilisi olduğunu öğrenen kişi adeta dehşet saçtı.

Olay, saat 18.15 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi Halit Efendi Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, bir kişi eski kız arkadaşının yeni sevgilisi olduğunu öğrendi ve bu duruma sinirlenerek onları takip etmeye başladı.

Akşam saatlerinde kız arkadaşı ve yanındaki kişiyi, bulundukları araçta gördüğü anda yanlarına gitti. Eski sevgili, yanında bulunan silahla ikiliye ateş ederek uzaklaştı.

Fatihte kan donduran an Eski sevgili kurşun yağdırdı

 

Silahlı saldırıda eski kız arkadaş bacağından yaralanırken, otomobile çok sayıda kurşun isabet etti.

SOKAK ORTASINDA SİLAH DOĞRULTTU

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; şüpheli elindeki silahla uzaklaşırken, eski kız arkadaşı onu takip etmeye başladı. Şüpheli, bir ara geri dönerek eski kız arkadaşına silah doğrulttu. Daha sonra kamera açısından çıkan şüpheli, silahla ateş ettikten sonra oradan uzaklaştı.

 

Fatihte kan donduran an Eski sevgili kurşun yağdırdı
Fatihte kan donduran an Eski sevgili kurşun yağdırdı
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