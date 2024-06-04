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Beklenen gün geldi, kararı Erdoğan duyuracak! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Beklenen gün geldi, kararı Erdoğan duyuracak! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Haziran 2024 - 10:06

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? 16 Haziran’a sayılı günler kala tüm Türkiye aynı sorunun yanıtını merak ederken, tatil planları için geri sayıma başlandı. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak Kabine toplantısına çevrildi. 28 Mayıs 2023 seçimlerinin ardından geçen bir yılın masaya yatırılacağı kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor.

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