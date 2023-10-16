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Meclis’te “Adalet” yazısı ile poz veren vekil kaçak elektriği savundu

Meclis’te “Adalet” yazısı ile poz veren vekil kaçak elektriği savundu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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16 Ekim 2023 - 15:18

YSP’li vekil Ferit Şenyaşar devletin Urfa’da kaçak elektrik kullananlarla mücadelesine “halk cezalandırılıyor” diye karşı çıktı.

Meclis’te “Adalet” yazısı ile poz veren YSP’li vekil Şenyaşar’ın devletin Urfa’da kaçak elektrik kullananlarla mücadelesine “halk cezalandırılıyor” diye karşı çıkması tepkilere neden oldu.

Gazeteci Mehmet Faraç, sosyal medya hesabı üzerinden Şenyaşar’ın açıklamalarına bu sözlerle tepkisini dile getirdi;

“Adalet yazısıyla poz veren, profiline “Adalet arayışçısı” yazan Şenyaşar, devletin Urfa’da kaçak elektrik kullananlarla mücadelesine “halk cezalandırılıyor” diye karşı çıkmış! Kaçak elektriğin parasını yıllardır suçsuz günahsız vatandaşın ödemesi adalet mi diye sormamış!”

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