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Esra Ezmeci’ye gelen soru yok artık dedirtti! “Hocam kayınpederimle ilişkim…”

Esra Ezmeci’ye gelen soru yok artık dedirtti! “Hocam kayınpederimle ilişkim…”
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24 Mayıs 2022 - 13:33

Evde şişme kadın buldu, eşinin cevabı şoke etti. Psikolog Esra Ezmeci, Instagram üzerinden kendisine gelen soruları cevaplamaya devam ediyor. Gelen soruları sosyal medyadan paylaşan Ezmeci’ye gelen bir soru ise pes dedirtti.

Esra Ezmeci'ye gelen soru yok artık dedirtti! "Hocam kayınpederimle ilişkim..." - Sayfa 1

35 yaşındaki uzman klinik psikolog Esra Ezmeci, Fox TV’de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programıyla tanınırken sosyal medyadan gelen itiraf ve sorularla Ramazan ayında da olay olmaya devam ediyor.

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Esra Ezmeci'ye gelen soru yok artık dedirtti! "Hocam kayınpederimle ilişkim..." - Sayfa 2

Ünlü psikolog Esra Ezmeci, kitaplarında ve günlük yaşantısında insanlara tavsiyeler vererek, evlilikleri ve ilişkileri kurtarmaya devam ediyor.

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Esra Ezmeci'ye gelen soru yok artık dedirtti! "Hocam kayınpederimle ilişkim..." - Sayfa 3

Kitaplarında verdiği tavsiyelerle bilinen Ezmeci, son dönemlerde sosyal medyada da geniş kitlelere hitap ederek popülarite yakalamayı başardı.

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Esra Ezmeci'ye gelen soru yok artık dedirtti! "Hocam kayınpederimle ilişkim..." - Sayfa 4

Kadın takipçilerinden gelen itiraflar ve sorular beyin yakarken “Bu kadar da olmaz yorumları” beraberinde geliyor.

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Esra Ezmeci'ye gelen soru yok artık dedirtti! "Hocam kayınpederimle ilişkim..." - Sayfa 5

Esra Ezmeci’nin bir danışanı, “Karım zenci erkek istiyorum deyip evi terk etti.” diye yazdı. Esra Ezmeci’nin yanıtı ise, “Böyle isteği varsa bırakın ve uzaklaşın” oldu.

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Esra Ezmeci'ye gelen soru yok artık dedirtti! "Hocam kayınpederimle ilişkim..." - Sayfa 6

Bugün yaptığı son paylaşımda ise bir başka takipçisinin paylaşımı gündem oldu. Takipçisi Ezmeci’ye, “Kitaplarınız sayesinde peşimden koşan koşana istediğimde istemediğim de” yazdı.

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Esra Ezmeci'ye gelen soru yok artık dedirtti! "Hocam kayınpederimle ilişkim..." - Sayfa 7

Ezmeci, ‘yeni dönemin Haydar Dümen’i’ olarak anılıyor.

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Esra Ezmeci'ye gelen soru yok artık dedirtti! "Hocam kayınpederimle ilişkim..." - Sayfa 8

İşte Ezmeci’nin çok konuşulacak o paylaşımları…

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Esra Ezmeci'ye gelen soru yok artık dedirtti! "Hocam kayınpederimle ilişkim..." - Sayfa 9
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Esra Ezmeci'ye gelen soru yok artık dedirtti! "Hocam kayınpederimle ilişkim..." - Sayfa 10
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Esra Ezmeci'ye gelen soru yok artık dedirtti! "Hocam kayınpederimle ilişkim..." - Sayfa 11
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Esra Ezmeci'ye gelen soru yok artık dedirtti! "Hocam kayınpederimle ilişkim..." - Sayfa 12

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