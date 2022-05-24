Esra Ezmeci’ye gelen soru yok artık dedirtti! “Hocam kayınpederimle ilişkim…”

Evde şişme kadın buldu, eşinin cevabı şoke etti. Psikolog Esra Ezmeci, Instagram üzerinden kendisine gelen soruları cevaplamaya devam ediyor. Gelen soruları sosyal medyadan paylaşan Ezmeci’ye gelen bir soru ise pes dedirtti.

35 yaşındaki uzman klinik psikolog Esra Ezmeci, Fox TV’de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programıyla tanınırken sosyal medyadan gelen itiraf ve sorularla Ramazan ayında da olay olmaya devam ediyor.

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Ünlü psikolog Esra Ezmeci, kitaplarında ve günlük yaşantısında insanlara tavsiyeler vererek, evlilikleri ve ilişkileri kurtarmaya devam ediyor.

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Kitaplarında verdiği tavsiyelerle bilinen Ezmeci, son dönemlerde sosyal medyada da geniş kitlelere hitap ederek popülarite yakalamayı başardı.

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Kadın takipçilerinden gelen itiraflar ve sorular beyin yakarken “Bu kadar da olmaz yorumları” beraberinde geliyor.

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Esra Ezmeci’nin bir danışanı, “Karım zenci erkek istiyorum deyip evi terk etti.” diye yazdı. Esra Ezmeci’nin yanıtı ise, “Böyle isteği varsa bırakın ve uzaklaşın” oldu.

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Bugün yaptığı son paylaşımda ise bir başka takipçisinin paylaşımı gündem oldu. Takipçisi Ezmeci’ye, “Kitaplarınız sayesinde peşimden koşan koşana istediğimde istemediğim de” yazdı.

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Ezmeci, ‘yeni dönemin Haydar Dümen’i’ olarak anılıyor.

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İşte Ezmeci’nin çok konuşulacak o paylaşımları…

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