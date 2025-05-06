SEVİM EMRE YALI KOMŞUSUYLA TARTIŞTI

Arabesk müziğin efsane ismi Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre, İstanbul Sarıyer Baltalimanı’ndaki yalı dairesinde komşusuyla yaşadığı tartışma nedeniyle gündeme geldi. Henüz nedeni netlik kazanmayan olay, çevredeki bir başka komşu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

BALTALİMANI’NDA GERGİN ANLAR

Baltalimanı’nda yıllardır Orhan Gencebay’la birlikte yaşadığı yalı dairesiyle bilinen Sevim Emre, komşularıyla yaşadığı sözlü tartışma sırasında kameralara yansıdı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Emre’nin bir komşusuyla yüksek sesle tartıştığı görülüyor.

ARAYA GİRENİ DE UYARDI: “GİT BURADAN!”

Tartışma esnasında tarafları sakinleştirmek amacıyla araya giren bir kişinin Sevim Emre tarafından sert bir şekilde uyarıldığı anlar da dikkat çekti. Görüntülerde Emre’nin, müdahale etmeye çalışan kişiye “Git buradan!” diyerek fiziksel temasta bulunduğu net bir şekilde görülüyor.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Olayın ardından sosyal medyada hızla yayılan video, kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı. Sevim Emre’nin sert tavırları bazı takipçiler tarafından eleştirilirken, bazı kullanıcılar ise olayın perde arkasının bilinmediğini belirterek tarafsız olunması gerektiğini savundu.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Sevim Emre ve Orhan Gencebay çiftinin yaşadığı Baltalimanı’ndaki yalı, yılın başında satış iddialarıyla gündeme gelmişti. Ancak Emre, o dönemde yaptığı açıklamada bu iddiaları kesin bir dille yalanlamış ve mülkün satılık olmadığını belirtmişti.

Henüz olayın neden çıktığına dair resmi bir açıklama yapılmazken, tartışmanın taraflarından da konuyla ilgili yeni bir açıklama bekleniyor.