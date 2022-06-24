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nesrin deniz sezonun açtı

nesrin deniz sezonun açtı
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24 Haziran 2022 - 13:54
Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Nesrin Cavadzade Bakü’de verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Güzel oyuncu önce mini etekli ardından da kumsaldaki mayolu pozlarını takipçileriyle paylaştı. 39 yaşındaki Cavadzade, fit vücuduyla kendine hayran bıraktı.

Nesrin Cavadzade deniz sezonunu açtı! Kumsaldaki mayolu pozları nefes kesti - Sayfa 1

En son Üç Kuruş dizisindeki Bahar rolüyle beğenileri toplayan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, hem oyuncu kimliğiyle hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

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Nesrin Cavadzade deniz sezonunu açtı! Kumsaldaki mayolu pozları nefes kesti - Sayfa 2

Bir süredir Gökhan Alkan ile ilişki yaşayan Cavadzade, ayrıldıkları iddiasıyla gündemden düşmemişti.

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Nesrin Cavadzade deniz sezonunu açtı! Kumsaldaki mayolu pozları nefes kesti - Sayfa 3

Gökhan Alkan’ın, Cavadzade ile olan fotoğraflarını silmesi ve takipten çıkarması olay olmuştu.

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Nesrin Cavadzade deniz sezonunu açtı! Kumsaldaki mayolu pozları nefes kesti - Sayfa 4

Güzel oyuncu sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor.

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Nesrin Cavadzade deniz sezonunu açtı! Kumsaldaki mayolu pozları nefes kesti - Sayfa 5

Cavadzade önce mini etekli pozuyu paylaştı.

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Nesrin Cavadzade deniz sezonunu açtı! Kumsaldaki mayolu pozları nefes kesti - Sayfa 6

Daha sonra Instagram hikayeden mayolu plaj pozlarını takipçileriyle paylaşan Cavadzade, sosyal medyayı salladı.

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Nesrin Cavadzade deniz sezonunu açtı! Kumsaldaki mayolu pozları nefes kesti - Sayfa 7

39 yaşındaki Cavadzade, düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkartıyor.

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Nesrin Cavadzade deniz sezonunu açtı! Kumsaldaki mayolu pozları nefes kesti - Sayfa 8

Oyuncu kimliğiyle tanınan isim, o pozuyla takipçilerine, “Bebek gibisin”, “Nesrin Cavadzade 39 yaşındaysa ben herhalde 70 yaşındayım. Bu ne güzellik.” dedirtti.

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Nesrin Cavadzade deniz sezonunu açtı! Kumsaldaki mayolu pozları nefes kesti - Sayfa 9

İşte o paylaşımlar…

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Nesrin Cavadzade deniz sezonunu açtı! Kumsaldaki mayolu pozları nefes kesti - Sayfa 10

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Nesrin Cavadzade deniz sezonunu açtı! Kumsaldaki mayolu pozları nefes kesti - Sayfa 11

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Nesrin Cavadzade deniz sezonunu açtı! Kumsaldaki mayolu pozları nefes kesti - Sayfa 12

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Nesrin Cavadzade deniz sezonunu açtı! Kumsaldaki mayolu pozları nefes kesti - Sayfa 13

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Nesrin Cavadzade deniz sezonunu açtı! Kumsaldaki mayolu pozları nefes kesti - Sayfa 14

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Nesrin Cavadzade deniz sezonunu açtı! Kumsaldaki mayolu pozları nefes kesti - Sayfa 15

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Nesrin Cavadzade deniz sezonunu açtı! Kumsaldaki mayolu pozları nefes kesti - Sayfa 16

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Nesrin Cavadzade deniz sezonunu açtı! Kumsaldaki mayolu pozları nefes kesti - Sayfa 17

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Nesrin Cavadzade deniz sezonunu açtı! Kumsaldaki mayolu pozları nefes kesti - Sayfa 18

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Nesrin Cavadzade deniz sezonunu açtı! Kumsaldaki mayolu pozları nefes kesti - Sayfa 19

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Nesrin Cavadzade deniz sezonunu açtı! Kumsaldaki mayolu pozları nefes kesti - Sayfa 20

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Nesrin Cavadzade deniz sezonunu açtı! Kumsaldaki mayolu pozları nefes kesti - Sayfa 21

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Nesrin Cavadzade deniz sezonunu açtı! Kumsaldaki mayolu pozları nefes kesti - Sayfa 22

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Nesrin Cavadzade deniz sezonunu açtı! Kumsaldaki mayolu pozları nefes kesti - Sayfa 23

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Nesrin Cavadzade deniz sezonunu açtı! Kumsaldaki mayolu pozları nefes kesti - Sayfa 24

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Nesrin Cavadzade deniz sezonunu açtı! Kumsaldaki mayolu pozları nefes kesti - Sayfa 25

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Nesrin Cavadzade deniz sezonunu açtı! Kumsaldaki mayolu pozları nefes kesti - Sayfa 26
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