nesrin deniz sezonun açtı

En son Üç Kuruş dizisindeki Bahar rolüyle beğenileri toplayan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, hem oyuncu kimliğiyle hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.
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Bir süredir Gökhan Alkan ile ilişki yaşayan Cavadzade, ayrıldıkları iddiasıyla gündemden düşmemişti.
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Gökhan Alkan’ın, Cavadzade ile olan fotoğraflarını silmesi ve takipten çıkarması olay olmuştu.
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Güzel oyuncu sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor.
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Cavadzade önce mini etekli pozuyu paylaştı.
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Daha sonra Instagram hikayeden mayolu plaj pozlarını takipçileriyle paylaşan Cavadzade, sosyal medyayı salladı.
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39 yaşındaki Cavadzade, düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkartıyor.
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Oyuncu kimliğiyle tanınan isim, o pozuyla takipçilerine, “Bebek gibisin”, “Nesrin Cavadzade 39 yaşındaysa ben herhalde 70 yaşındayım. Bu ne güzellik.” dedirtti.
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İşte o paylaşımlar…
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