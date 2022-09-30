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Eskişehir’de korkunç olay! ‘Kardeşini neden öldürdün?’ sorusuna ‘Sevdiğim için’ yanıtını verdi

Eskişehir’de korkunç olay! ‘Kardeşini neden öldürdün?’ sorusuna ‘Sevdiğim için’ yanıtını verdi
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30 Eylül 2022 - 17:06
Eskişehir’de, Özgür K. (45), açtıkları işletmenin kapanması nedeniyle tartıştığı kardeşi Ozan K.’yi (41) bıçaklayarak öldürdü. Özgür K., acil servis girişinde gazetecilerin ‘kardeşini neden öldürdün?’ sorusuna ‘sevdiğim için’ yanıtını verdi.
Olay, dün gece saatlerinde Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Şehit Güngören Bostan Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Özgür K., daha önce açtıkları işletmenin kapanması nedeniyle kardeşi Ozan K. ile tartıştı. İkili arasında çıkan kavgada Özgür K., kardeşi Ozan K.’yi bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçtı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme Ozan K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Özgür K.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Eskişehirde korkunç olay Kardeşini neden öldürdün sorusuna Sevdiğim için yanıtını verdi

“SEVDİĞİM İÇİN ÖLDÜRDÜM”Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özgür K., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne getirildi.Özgür K., acil servis girişinde gazetecilerin ‘kardeşini neden öldürdün?’ sorusuna ‘sevdiğim için’ yanıtını verdi. Özgür K. adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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