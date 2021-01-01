Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Öpüşmek için eşinden izin almıştı! Selen Görgüzel şimdi de seksi yılan dansıyla gündemde

Öpüşmek için eşinden izin almıştı! Selen Görgüzel şimdi de seksi yılan dansıyla gündemde
2 views
27 Aralık 2021 - 16:06

Öpüşmek için eşinden izin almıştı! Selen Görgüzel şimdi de seksi yılan dansıyla gündemde

Öpüşmek için eşi Hamdi Alkan’dan aldığı izinle magazin gündemine düşen ve günlerce konuşulan oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel Alkan, bu defa seksi yılan dansıyla gündemde.

Öpüşmek için eşinden izin almıştı! Selen Görgüzel şimdi de seksi yılan dansıyla gündemde - Sayfa 1

Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel Alkan sırt dekolteli elbisesiyle yılan dansı yaptığı anlar Instagram’da gündem oldu.

Öpüşmek için eşinden izin almıştı! Selen Görgüzel şimdi de seksi yılan dansıyla gündemde - Sayfa 2

Öpüşmek için eşi Hamdi Alkan’dan aldığı izinle magazin gündemine düşen ve günlerce konuşulan Selen Görgüzel Alkan, bu defa dansıyla gündemde.

Öpüşmek için eşinden izin almıştı! Selen Görgüzel şimdi de seksi yılan dansıyla gündemde - Sayfa 3

Hamdi Alkan’ın oyuncu ve şarkıcı eşi Selen Görgüzel Alkan sırt dekolteli mini elbisesiyle yılan dansı yaptı sosyal medya onu konuştu.

Öpüşmek için eşinden izin almıştı! Selen Görgüzel şimdi de seksi yılan dansıyla gündemde - Sayfa 4

Hamdi Alkan ile evli olan Selen Görgüzel Alkan, geçtiğimiz haftalarda tiyatro sahnesinde yaşanan bir olayla gündem olmuştu.

Öpüşmek için eşinden izin almıştı! Selen Görgüzel şimdi de seksi yılan dansıyla gündemde - Sayfa 5

Selen Görgüzel Alkan, “Seviyorsan Git Ayrıl Bence” adlı tiyatro oyununda rol arkadaşı İrfan Kangı ile rol gereği öpüşmüş ve sahne öncesinde Kangı, partnerinin eşi Hamdi Alkan’dan izin almıştı.

Öpüşmek için eşinden izin almıştı! Selen Görgüzel şimdi de seksi yılan dansıyla gündemde - Sayfa 6

O anlar uzun süre magazin gündeminden düşmemişti.

Öpüşmek için eşinden izin almıştı! Selen Görgüzel şimdi de seksi yılan dansıyla gündemde - Sayfa 7

ELBİSESİ VE DANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Önceki akşam bir mekanda şarkı söyleyen Selen, bu kez yılan dansı ile adından söz ettirdi.

Öpüşmek için eşinden izin almıştı! Selen Görgüzel şimdi de seksi yılan dansıyla gündemde - Sayfa 8

Tercih ettiği bu elbise ile dikkatleri üzerine çeken Selen Görgüzel Alkan’ın yılan dansı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Öpüşmek için eşinden izin almıştı! Selen Görgüzel şimdi de seksi yılan dansıyla gündemde - Sayfa 9

42 yaşındaki Selen Görgüzel Alkan’ın eski hali merak konusu oldu, görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Hamdi Alkan&#39;ın Eşi Selen Görgüzel Seksi Dansıyla Gündeme Oturdu - Medyafaresi.com Mobil

Öpüşmek için eşinden izin almıştı! Selen Görgüzel şimdi de seksi yılan dansıyla gündemde - Sayfa 10

Öpüşmek için eşinden izin almıştı! Selen Görgüzel şimdi de seksi yılan dansıyla gündemde - Sayfa 11

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erken emekli olmayı düşünenler dikkat! Maliyetler artacak, borçlanma için 2022’yi beklemeyinErken emekli olmayı düşünenler dikkat! Maliyetler artacak, borçlanma için 2022’yi beklemeyin
Gökhan Göz, Fatoş Yelliler’e ait ne varsa sokakta yaktı!Gökhan Göz, Fatoş Yelliler’e ait ne varsa sokakta yaktı!
Bahar Şahin’den üzücü haber! Sosyal medyadan duyurduBahar Şahin’den üzücü haber! Sosyal medyadan duyurdu
Hande Yener’den yine iddialı seçim! Taytına ödediği para dudak uçuklattıHande Yener’den yine iddialı seçim! Taytına ödediği para dudak uçuklattı
Bella Thorne’dan Noel’e özel nefes kesen jartiyerli pozlar! “Senin gibisini…”Bella Thorne’dan Noel’e özel nefes kesen jartiyerli pozlar! “Senin gibisini…”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Semt Pazarındaki Artıkları Toplayan Vatandaşlar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erken emekli olmayı düşünenler dikkat! Maliyetler artacak, borçlanma için 2022’yi beklemeyin
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gökhan Göz, Fatoş Yelliler’e ait ne varsa sokakta yaktı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bahar Şahin’den üzücü haber! Sosyal medyadan duyurdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Öpüşmek için eşinden izin almıştı! Selen Görgüzel şimdi de seksi yılan dansıyla gündemde
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hande Yener’den yine iddialı seçim! Taytına ödediği para dudak uçuklattı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bella Thorne’dan Noel’e özel nefes kesen jartiyerli pozlar! “Senin gibisini…”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan kötü haber! Hayranları şokta…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ali İl ve kız arkadaşı gecelerde!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fenerbahçe – Yeni Malatyaspor maçında istifa sesleri! Tribünler ikiye bölündü…
SON DAKİKA HABERLERİ
FARUK TINAZ HAYATINI KAYBETTİAralık 23, 2021-3:40 pm
Borsa İstanbul’dan açıklama! Yukarı adım bugün de devam edecekAralık 21, 2021-9:14 am
Dolar ve Euro’su olanlara kötü haberAralık 21, 2021-9:11 am
Michaela Astro’ya; Kraliçe Elizabeth’ten 5 çayı randevusu !Aralık 20, 2021-4:42 pm
6.GELİN DAMAT FASHION DAY’E AVRUPAAralık 20, 2021-1:15 pm
Asgari Ücretin Açıklanacağı Saat Belli OlduAralık 16, 2021-3:40 pm
Halk Ekmek Kuyrukları NY Times’ta: Türkler Enflasyonla Boğuşuyor!Aralık 16, 2021-3:36 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !