Aynı Hadise! Görüntü vermemek için yine yüzünü gizledi!
2021 yılında iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise, Baltalimanı’nda aracının içinde objektiflere yansıdı. Ünlü şarkıcının, muhabirleri görünce yine yüzünü gizlemesi dikkat çekti.
Hadise, geçtiğimiz gecce Baltalimanı’nda trafikte görüntülendi. Objektifleri fark edince eliyle yüzünü gizleyen ünlü popçu, soruları yanıtsız bıraktı.
Muhabirlerin sorduğu hiçbir soruya cevap vermeyen Hadise, kırmızı ışık yanmasına rağmen şoförüne eli ile devam et işareti yaptı. Şoförü ise yeşil ışık yandıktan sonra hızlıca uzaklaştı.