Hadise, geçtiğimiz gecce Baltalimanı’nda trafikte görüntülendi. Objektifleri fark edince eliyle yüzünü gizleyen ünlü popçu, soruları yanıtsız bıraktı.

Muhabirlerin sorduğu hiçbir soruya cevap vermeyen Hadise, kırmızı ışık yanmasına rağmen şoförüne eli ile devam et işareti yaptı. Şoförü ise yeşil ışık yandıktan sonra hızlıca uzaklaştı.