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Ankara kulislerini çalkalayan iddia: Erdoğan’ın İYİ Parti’yle ilgili gizli planı ortaya çıktı

Ankara kulislerini çalkalayan iddia: Erdoğan’ın İYİ Parti’yle ilgili gizli planı ortaya çıktı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Eylül 2023 - 15:45

Tüm partilerin içerisinde yerel seçim çalışmaları devamlılığını sürdürüyor. Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan Erdoğan’ın İYİ Parti’yle ilgili gizli planının ne olduğunu kaleme aldı.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan bir yazı kaleme aldı. Babacan, yerel seçim çalışmalarında öne çıkan ittifak planlarını aktardı.

Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “CHP’nin İstanbul ve Ankara’yı kaybetmesini göze alırız” sözleri sadece CHP’ye değil, partilerinden bağımsız hareket edemedikleri için Ekrem İmamoğlu ve Mahsur Yavaş kızgınlığını da gözler önüne sererken kapalı kapılar ardında farklı ittifak planlarının konuşulmasına neden olduğunu ifade etti.

Cumhur İttifakı, Akşener’in açıklamalarından son derece mutlu. Hatta farklı ittifak formüllerini Cumhurbaşkanı’na sunmaya hazırlananlar, “Alamayacağımız illeri İYİ Partiye bırakalım” diyenler oldu.

“AKP’DE İKİ TÜR ÇALIŞMA YAPILIYOR”

Öncelikle Cumhur İttifakı’nın yerel seçime hazırlanma yöntemine bakmak lazım. Özellikle AKP’de iki tür çalışma yapılıyor. Bir yandan illerin genel tercihleri analiz edilerek doğru aday bulma çalışmaları yapılıyor ki bu her parti için standart bir durum. Diğeri ise zaten yeterince kavgalı görünen muhalefet bileşenlerini parçalayarak resmi ittifak olmasa da arka kapı planlarıyla yanlarına çekmek.

“AKP, YSP’NİN CHP’NİN YANINDA YER ALMAMASI İÇİN HER TÜRLÜ PAZARLIĞI YAPMAYA HAZIR”

Partinin kurmay heyeti bunun için bayağı beyin fırtınası yapıyor. Yeşil Sol Parti ile pazarlıkları olasılık dahilinde görmeyenler, her şeyin açık heyet görüşmeleriyle yapıldığını zannedenler yanılıyor. AKP, YSP’nin CHP’nin yanında yer almaması ve bunun CHP’de bulunan büyük kentlerde yaratacağı etkiyi önemsediği için “Her türlü pazarlığı yapmaya hazır”, bunun gizli-kapaklı görüşmeleri de yapılıyor.

“BİR DE İYİ PARTİ PLANI VAR Kİ AKŞENER’İN SON GÜNLERDE YAPTIĞI SERT AÇIKLAMALAR ÇOK İŞLERİNE GELİYOR”

Aynı heyetin bir de İYİ Parti planı var ki Akşener’in son günlerde yaptığı sert açıklamalar çok işlerine geliyor. Bırakın iş birliğini, İYİ Parti’nin her yerde ittifak olmaksızın yerel seçimlere katılma kararının kendilerine yaratacağı avantajı konuşuyorlar. Buna ilave ilginç fikirler ortaya atanlar da var:

“Resmen ittifak olmasa bile bir ara formül geliştirerek bizim ve MHP’nin alma olasılığı bulunmayan İzmir ve Muğla gibi illerde aday çıkarmasak, CHP yerine İYİ Parti’nin 3-4 büyük ilde kazanmasına olanak sağlasak fena olmaz. MHP’nin böyle bir formüle ikna edilmesi zor değil. Bu yumuşak geçiş, daha sonra parlamentoda Anayasa değişikliği, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin revize edilmesi, içtüzük çalışmalarında İYİ Parti’nin desteğini almamızı sağlayabilir…”

“CHP’Yİ YALNIZ BIRAKMA’ ÜZERİNE KURULAN BU PLAN…”

Görünen o ki Cumhur ittifakı, yerel seçimlerde iyi adaylarla başarılı olmak kadar, CHP ile ortak hareket etme olasılığı olan partilere kapalı kapılar ardında ‘resmi olmayan’ öneriler götürecek. ‘CHP’yi yalnız bırakma’ üzerine kurulan bu plan sayesinde büyük kentlerde avantaj yaratılacağına inanılıyor. Sonuç alınır mı bilinmez ama seçim sandıktan önce masada kazanılmaya çalışılıyor.

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