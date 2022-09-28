İşadamının sevgilisinden kızına tehdit: “Evden bile çıkamıyorum”

Dondurma markası Panda‘nın kurucusu Vedat Bahar‘ın kızı Defne Bahar, babasının sevgilisi Hilal K.’dan davacı oldu. Bahar dilekçesinde, şirket asistanı K.’nın babasıyla 2.5 yıldır birlikte yaşadığını, ailenin bu ilişkiye maddi menfaat gözüyle baktığını belirtti. İşler kötüye gidince Hilal K.’nın agresifleştiği, çalışanların içinde özellikle Defne Bahar’a fevri çıkışlarda bulunduğu iddia edildi. Bahar, Hilal K.’dan ölüm tehdidi aldığını da öne sürdü.

EVDEN BİLE ÇIKAMIYORUM

Suç duyurusunda bulunan Defne Bahar, şöyle devam etti: “Hilal K. arabama saldırdı. Habersiz şekilde babamın telefonunu alarak bana, ‘Sen bittin, yoksun artık!’ içerikli mesajlar attı. Sadece bana değil, şirket çalışanlarına da hakaret ve tehdit içerikli eylemlerde bulunmakta. Evden çıkmaya dahi korkuyorum.”