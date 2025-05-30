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YAVUZ BİNGÖL’ÜN ERDOĞAN’IN ELİNİ ÖPTÜĞÜ ANLAR GÜNDEM OLDU!

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Ünlü türkücü Yavuz Bingöl’ün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elini öptüğü anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İstanbul’da düzenlenen 4 yeni millet bahçesinin açılış töreninde gerçekleşen bu anlar, kullanıcılar arasında tartışma yarattı.

AÇILIŞ TÖRENİNE DAMGA VURAN AN

İstanbul’da yapılan millet bahçesi açılış törenine birçok önemli isim katıldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve diğer kulüp başkanları da törende yer aldı. Ancak en dikkat çekici görüntü, sanatçı Yavuz Bingöl’ün Erdoğan’ın elini öpmesi oldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ VE DESTEK BİRLİKTE GELDİ

TRT’deki projelerde sıkça yer alan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan desteğini daha önce de dile getiren Bingöl’ün bu hareketi, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bazı kullanıcılar, “Büyüklerin eli öpülür, bunda yanlış yok” diyerek destek verirken, bazıları ise, “Bir sanatçının el öpmesi yakışık almaz” diyerek tepki gösterdi.

GELENEK Mİ, ŞAHSİ TERCİH Mİ?

Tartışmalar devam ederken, Yavuz Bingöl’ün bu davranışı Türk kültüründe yerleşik bir gelenek olarak da yorumlandı. Ancak sanat camiasından gelen tepkiler, el öpme davranışının hala toplumda farklı şekillerde algılandığını da ortaya koydu.

YAVUZ BİNGÖL’ÜN ERDOĞAN’IN ELİNİ ÖPTÜĞÜ ANLAR GÜNDEM OLDU!
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