BAHÇELİ’NİN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA MHP’DEN AÇIKLAMA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında parti yetkilileri tarafından kamuoyuna bilgilendirme yapıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, Bahçeli’nin 4 Şubat 2025 tarihinde planlı tetkik ve tedaviler için Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi’ne yatırıldığını açıkladı.

Kalp Kapağı Başarıyla Değiştirildi

Doktorların yaptığı değerlendirmeler sonucunda, Bahçeli’nin 10 yıl önce değiştirilen kalp kapağında dejenerasyon bulgularına rastlandığı belirtildi. Bunun üzerine, 6 Şubat 2025 tarihinde girişimsel bir işlemle mevcut kalp kapağının başarıyla değiştirildiği ifade edildi. Operasyonun sorunsuz bir şekilde tamamlandığı ve Bahçeli’nin sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

MHP’den “Durumu İyi” Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul, yaptığı açıklamada Bahçeli’nin şu anda hastane odasında istirahat ettiğini, herhangi bir komplikasyon bulunmadığını ve kısa süre içinde günlük yaşantısına döneceğini belirtti. Parti yetkilileri, kamuoyunda spekülasyonların önüne geçmek adına, Bahçeli’nin sağlığı hakkında düzenli bilgilendirme yapacaklarını da ekledi.

Öte yandan, daha önce MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bahçeli’nin sadece rutin bir sağlık kontrolünden geçtiğini ve endişe verici bir durum olmadığını açıklamıştı. Ancak yapılan son tetkiklerin ardından gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı ve başarılı bir operasyon geçirildiği duyuruldu.

Bahçeli Daha Önce de Sağlık Kontrollerinden Geçmişti

Daha önce de Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında çeşitli spekülasyonlar gündeme gelmiş, ancak her seferinde MHP yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarla kamuoyuna net bilgiler sunulmuştu. Parti yetkilileri, Bahçeli’nin sağlık durumunun iyi olduğunu ve görevine devam edeceğini vurguladı.

Sonuç

Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında yapılan son açıklamalar, parti yetkilileri tarafından olumlu bir şekilde kamuoyuyla paylaşıldı. Kalp kapağı değişim operasyonunun başarılı geçtiği belirtilirken, Bahçeli’nin yakın zamanda normale döneceği ifade edildi.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com