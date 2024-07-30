İki kardeşin aydınlatma için yaktıkları mum yangına yol açtı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, elektrik kesintisi nedeniyle mum yakan iki kardeş EB (23) ve İ.EB (16), evde yangın çıkmasına sebep oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak evde maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 23.30 civarında Zübeyde Hanım Mahallesi 7532 Sokak’taki dört bloklu bir sitede gerçekleşti. İddiaya göre, anne YB (43) çocukları EB ve İ.EB’yi evde bırakarak dışarı çıktı. Mahallenin bir kısmında öğle saatlerinden itibaren elektrik kesintisi yaşanırken, evde kalan çocuklar aydınlanmak için mum yaktı. Mumun henüz belirlenemeyen bir sebeple yanması sonucu yangın çıktı. Daireden yükselen dumanları fark eden site sakinleri, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Site tahliye edilirken, polis çevre güvenliği sağladı. EB, kendi imkanlarıyla daireden çıkarken kardeşi İ.EB evde mahsur kaldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, eve girerek İ.EB’yi kurtardı. İki kardeş, sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, site sakinleri evlerine geri döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.