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Eski Fenerbahçeli Futbolcudan Aziz Yıldırım İtirafı!

Eski Fenerbahçeli Futbolcudan Aziz Yıldırım İtirafı!
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08 Ekim 2021 - 17:06

Fenerbahçe’nin 2016’da Paris Saint Germain’den transfer ettiği Hollandalı sağ bek Gregory Van der Wiel’den çarpıcı bir açıklama geldi.

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Gregory van der Wiel, ilk yılında sarı-lacivertli kulüpten ayrılmak istediğini ancak başkan tarafından tehdit edildiğini öne sürdü.

Fenerbahçe’nin Hollandalı eski futbolcusu Gregory van der Wiel, katıldığı bir programda sarı-lacivertli ekipten ayrılığını değerlendirdi ve bir iddiada bulundu.

CONVO Talkshow adlı bir YouTube kanalına konuşan Van der Wiel, “Fenerbahçe’deki ilk yılımın ardından ayrılmak istedim. Eşim hamileydi. Başkan tarafından tehdit edildim. Kelimenin tam anlamıyla hayatımı riske ederek oradan ayrılmak zorunda kaldım” ifadelerini kullandı.

Ntvspor’un haberine göre; Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Ajax’a dönmeyi umduğunu belirten Van der Wiel, “Amsterdam’a gitmek istedim. Küçük çocuğumuz orada doğsun diye dönmek istedim. Bonservissiz transfer edilebilirdim ama ne yazık ki ilgi yoktu” dedi.

Gregory van der Wiel, 2016 yazında PSG’den Fenerbahçe’ye transfer olmuş ve sarı-lacivertli formayla 17 maçta görev yapmıştı. Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Cagliari ve Toronto FC formaları giyen Wiel, 2018’de 30 yaşındayken kariyerine son verdi.

Ajax altyapısında yetişen Hollandalı sağ bek ülkesinin formasını da 46 kez giymişti.

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