Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.4’lük deprem sonrası spor dünyasından taziye ve geçmiş olsun mesajları!

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve yaklaşık 10 ilde hissedilen deprem sonrası acı haberler gelmeye başladı. Türkiye Futbol Federasyonu, kulüpler ve sporcular, gerçekleşen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye mesajları yayınladı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04:17’de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem 10 kentimizi etkiledi. AFAD’dan yapılan açıklamaya göre depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere an itibarıyla 42 artçı deprem meydana geldi.

Meydana gelen deprem sonrası Türkiye Futbol Federasyonu, kulüpler ve sporcular taziye ve geçmiş olsun mesajları paylaştı.

TFF: Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremde can kayıplarımızın olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ülkemizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

Galatasaray: Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

Fenerbahçe: Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Beşiktaş: Başta Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Başakşehir: Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

İstanbulspor: Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa başta olmak üzere tüm bölgeyi etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Gaziantep FK: Şehrimiz Gaziantep başta olmak üzere komşu illerde de hissedilen depremde can kaybı olmamasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Alanyaspor: Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

Sivasspor: Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve Sivas ile çevre illerde de hissedilen depremde can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor; depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Ankaragücü: Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilimizde hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Adana Demirspor: Merkez üssü Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Adana dahil olmak üzere civar illerde de hissedilen depremde can kaybı olmamasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Anadolu Efes: Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.

Altay: Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Erzurumspor FK: Kahramanmaraş merkezli, tüm bölgede ve ülkemizin bir çok şehrinde hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz. Enkaz altında olan vatandaşlarımızın bir an evvel kurtarılabilmesi tek temennimiz. Ekiplerin görevlerini yapabilmesi açısından özellikle iletişim ve ulaşım konularında vatandaşlarımızın duyarlı davranmasını önemle rica ediyoruz. Geçmiş Olsun Türkiye!

Eda Erdem: Güne böyle bir Haber ile başlamak çok üzücü. Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Dualarımız depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızla. Geçmiş olsun Türkiye.

Buse Naz Çakıroğlu: Çok, çok üzgünüm.. Tüm kalbim ve tüm dualarımla gelecek güzel haberleri bekliyorum.

Alperen Şengün: Çok büyük geçmiş olsun. Milletimizin başı sağ olsun.

Mete Gazoz: Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok ilimizde hissedilen deprem haberini çok büyük bir üzüntüyle aldım. Acımızı anlatacak kelime bulmak inanın çok zor. Dualarımız depremden etkilenen vatandaşlarımız ve onlar için mücadele eden ekiplerimizle.