CHP’de ‘Şükran Hanım’ krizi! İki iddia gündemde… Kılıçdaroğlu’nun 37 yıllık sır küpü!

Meclis’teki odası önceki gün polis eşliğinde boşaltılan Şükran Kütükçü, Kılıçdaroğlu’nun eski özel kalem müdürüydü. İddiaya göre, değişim sürecinde tarafını değiştirerek Özel-İmamoğlu ekibine dahil oldu. Bu nedenle de Kılıçdaroğlu ekibince odasından atıldı.
CHP’de önceki gün yaşanan ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü’nün TBBM’deki odasının polis zoruyla boşaltıldığı iddiasıyla ilgili kulislerde iki iddia konuşuluyor.
Hürriyet’te yer alan habere göre, iddialardan biri, sebebin Şükran Kütükçü’nün değişim sürecinde tarafını değiştirerek Özel-İmamoğlu ekibine dahil olduğu.
CHP kulisindeki karşıt bir teoriye göre ise 37 yıllık sırdaşının Kılıçdaroğlu’na ihanet etmesi söz konusu değildi. Ancak gelinen aşamada Özel’in desteğini aldı. Özel, İdare Amiri’ne ayrılan makamı, ‘protokol müdürü’ olarak görevlendirdiği Kütükçü’ye tahsis etti. Ancak çekişmeli bir yarışın sonunda Kılıçdaroğlu ekibince TBMM İdare Amiri seçilen Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan makam odasını geri istedi. Meclis yönetimi, Kütükçü’nün CHP’li danışmanlara ayrılan odayı kullanması gerektiğini bildirdi. Kütükçü odayı tahliye etmemekte direnince Bayraktutan’ın danışmanları, Meclis idaresinin denetiminde odayı devraldı. Kütükçü’nün eşyaları görevlilerce boşaltılıp tutanak tutuldu. TBMM Genel Sekreterliği, odayı kilitli tutması ve tahliye yazısına uymaması nedeniyle Kütükçü hakkında soruşturma açtı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in devam kararı aldığı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 37 yıllık çalışma arkadaşı olan Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü’yü protokol müdürü olarak atamıştı.