Cem Toker’den Dikkat Çeken ‘Pandora’ Açıklaması

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ)’un paylaştığı ve 117 ülkeden 600’den fazla gazetecinin incelediği yaklaşık 12 milyon belge, vergi cennetleri sisteminin nasıl çalıştığını açık şekilde gözler önüne sermişti. ‘Pandora’ olarak adlandırılan belgelerde Türkiye’den de 220 isim yer alıyor.

‘Pandora’dan Türkiye’de iktidardan aldığı tartışmalı ihaleler ve teşviklerle servetini katlayan Mehmet Cengiz ve kamu kuruluşu Ziraat Bankası’ndan aldığı kredileri yıllardır geri ödememesiyle gündeme gelen Demirören‘ler de çıktı.

Belgelerin ortaya çıkmasının ardından, Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) Eski Genel Başkanı Cem Toker’den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

İşte Toker’in paylaşımı;

“Pandora’da kaçırılan “vergi” değildir…

Kaçırılan, zaten vergi vermeyen bir grubun, “olur da iktidar değişir, milyarlarımızı emniyete alalım” diye tedbir olarak kaçırdıkları paralarıdır.’