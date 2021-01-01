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Korkutan İstanbul Uyarısı !

Korkutan İstanbul Uyarısı !
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14 Ekim 2021 - 16:57

Climate Central’ın modellemesine göre, 40 yıl içinde İstanbul’un kıyı haritası değişecek ve pek çok sahil sular altında kalacak.

En son ‘iklim değişikliği’ haritasına göre 1.5 derecelik ısınma sonucunda 40 yıl içinde İstanbul’un kıyı haritası da değişecek. 3 derecelik kötümser senaryo gerçekleşirse deniz suları sahillerden iki kilometre kadar içeri girecek, başta Dolmabahçe ve Çırağan sarayları olmak üzere birçok yapı ve bölge sular altında kalacak.

Hürriyet’te yer alan habere göre; iklim bilimciler, Dünya’nın sanayi öncesi döneme göre halihazırda 1.2 derece daha sıcak olduğunu, artışın bu yüzyılın sonuna dek 1.5 derecede sınırlandırılması gerektiğini söylüyor. Fakat sera gazı emisyonunun bugün azaltılmaya başlandığı ve 2050’de sıfırlandığı en iyimser senaryoda bile 1.5 derece hedefini tutturmanın neredeyse olanaksız olduğu görülüyor. Emisyon artışının 2050’ye kadar sürdüğü kötümser durumda ise sıcaklık artışı 2060’lara gelindiğinde 3 dereceyi bulmuş olacak ve buzul erimesine bağlı olarak okyanuslar, en yüksek seviyelerine çıkana kadar on yıllarca kabarmaya devam edecek.

Climate Central’ın modellemesine göre, artışın 1.5 derecede tutulabildiği durumda İstanbul’un kıyıları şöyle etkilenecek:

– Ataköy ve Zeytinburnu sahili en çok etkilenen alanlar. Deniz, Bakırköy Osmaniye’de 2 kilometre içeri ulaşıyor.

– Kadıköy Rıhtım Caddesi tamamen, Bağdat Caddesi kısmen sular altında kalıyor.

– Haliç kıyısı karşılıklı olarak yer yer 250 metreye kadar su altında kalıyor.

– Yenikapı etkinlik alanını, Kennedy Caddesi’ni ve Yenikapı Marmaray istasyonunu su basıyor.

– Küçükçekmece Gölü Esenyurt’un içlerine doğru uzuyor. Diğer tarafta Sazlıdere Barajı ile birleşiyor.

– Kötümser senaryonun gerçekleşmesi ve ortalama küresel yüzey sıcaklığındaki artışın 3 dereceyi bulması halinde şunlar yaşanacak:

– Beşiktaş’ta Dolmabahçe ve Çırağan sarayları ile Vodafone Park sular altında kalıyor.

– İstanbul Havalimanı yakınlarındaki Durugöl tamamen denize karışıyor.

– Su Bahçelievler’de Şirinevler metrobüs durağına kadar, Zeytinburnu’da ise D-100 karayoluna kadar ilerliyor.

– Haliç’te, Tersane İstanbul deniz altında kalıyor.

– Deniz, Kasımpaşa İskelesi’nden Piyalepaşa Bulvarı’na kadar yaklaşık 2 km içeri giriyor.

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