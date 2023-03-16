Esad, Erdoğan’la görüşme şartını açıkladı! ‘Eğer sağlanmayacaksa ne anlamı var?’

Suriye lideri Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk askerlerinin Suriye’nin kuzeyinden çekilmesi koşuluyla görüşebileceğini açıkladı.
Euronews’da yer alan habere göre, Rus medyasına konuşan Suriye Devlet Başkanı’nın açıklamaları, Moskova’nın Ankara ile Şam’ı barıştırmaya çalıştığı bir dönemde, Putin ile Esad arasında yapılan görüşmeden bir gün sonra geldi.
Rusya, Türkiye, Suriye ve İran’dan diplomatların bu hafta Moskova’da bir araya gelerek olası bir başkanlık zirvesi öncesinde dışişleri bakanları arasında bir toplantı hazırlığı yapmaları bekleniyor.
Suriye lideri Beşar Esad, Putin’le görüşmesinden bir gün sonra Rus ajansı Novosti’ye verdiği röportajda Erdoğan ile Türk askerlerini Suriye’nin kuzeyinden çekmesi koşuluyla görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.
Türkiye’nin Şam rejimine muhalif isyancı gruplara verdiği desteğe atıfta bulanan Esad, Ankara’nın ayrıca “terörizme verdiği tüm desteği kesmesi” gerektiğini de belirterek, “Erdoğan’la görüşmenin gerçekleşebileceği tek durum budur” dedi. Esad, “Suriye’deki savaşın nihai bir sonuca ulaşmasını sağlamayacaksa böyle bir görüşmenin ne anlamı var ve neden düzenleniyor?” diye sordu.