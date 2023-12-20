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Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe’den çok kötü haber! Tüm konserlerini iptal etti

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe’den çok kötü haber! Tüm konserlerini iptal etti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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20 Aralık 2023 - 16:39

Başarılı şarkıcı Yıldız Tilbe’nin gittiği hastanede apar topar yoğun bakıma alındığı iddia edildi. Tilbe’nin sağlık durumu merak konusu olurken, ünlü ismin tüm konserlerini iptal ettiği öğrenildi.

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'den çok kötü haber! Tüm konserlerini iptal etti - Sayfa 1

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe sevenlerini korkuttu.

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Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'den çok kötü haber! Tüm konserlerini iptal etti - Sayfa 2

Tilbe’nin ateşlenerek kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındığı iddia edildi.

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Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'den çok kötü haber! Tüm konserlerini iptal etti - Sayfa 3

Öte yandan ocak ayına kadar bütün konserlerini iptal eden Tilbe’nin sağlık durumu ile ilgili gelişmeler merak ediliyordu.

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Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'den çok kötü haber! Tüm konserlerini iptal etti - Sayfa 4

Sevenlerini korkutan Tilbe, haberin duyulmasının ardından X (Twitter) hesabından şu açıklamayı yaptı:

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Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'den çok kötü haber! Tüm konserlerini iptal etti - Sayfa 5

“İyiyim Allah’a şükür, ateşlendikten sonra huyum değişti biraz. Oturuyoruz 2 yabancı gibi kendimle. Biraz zor biri problemli, öf sınırındayım. Belki üçüncüleri olurum.”

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Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'den çok kötü haber! Tüm konserlerini iptal etti - Sayfa 6

‘YOĞUN BAKIM’ İDDİALARINA YALANLAMA
İş adamı İbrahim Sayın, bugün Yıldız Tilbe’yi evinde ziyaret etti. Sayın sosyal medyasından paylaşım yaparak basında çıkan Yıldız Tilbe haberlerinin asılsız olduğunu belirtti. Sayın, yoğun bakımda denilen ünlü sanatçı Yıldız Tilbe ile bir araya geldi. İbrahim Sayın, “Yıldız ablamızın durumu gayet iyi. Yalan haberlere itibar etmeyin” dedi.

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