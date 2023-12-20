Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe’den çok kötü haber! Tüm konserlerini iptal etti

Başarılı şarkıcı Yıldız Tilbe’nin gittiği hastanede apar topar yoğun bakıma alındığı iddia edildi. Tilbe’nin sağlık durumu merak konusu olurken, ünlü ismin tüm konserlerini iptal ettiği öğrenildi.
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe sevenlerini korkuttu.
Tilbe’nin ateşlenerek kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındığı iddia edildi.
Öte yandan ocak ayına kadar bütün konserlerini iptal eden Tilbe’nin sağlık durumu ile ilgili gelişmeler merak ediliyordu.
Sevenlerini korkutan Tilbe, haberin duyulmasının ardından X (Twitter) hesabından şu açıklamayı yaptı:
“İyiyim Allah’a şükür, ateşlendikten sonra huyum değişti biraz. Oturuyoruz 2 yabancı gibi kendimle. Biraz zor biri problemli, öf sınırındayım. Belki üçüncüleri olurum.”
‘YOĞUN BAKIM’ İDDİALARINA YALANLAMA
İş adamı İbrahim Sayın, bugün Yıldız Tilbe’yi evinde ziyaret etti. Sayın sosyal medyasından paylaşım yaparak basında çıkan Yıldız Tilbe haberlerinin asılsız olduğunu belirtti. Sayın, yoğun bakımda denilen ünlü sanatçı Yıldız Tilbe ile bir araya geldi. İbrahim Sayın, “Yıldız ablamızın durumu gayet iyi. Yalan haberlere itibar etmeyin” dedi.