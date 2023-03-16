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Şanlıurfa’dan gelen görüntüler felaketin boyutunu ortaya çıkardı!

Şanlıurfa’dan gelen görüntüler felaketin boyutunu ortaya çıkardı!
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16 Mart 2023 - 15:03
Depremin vurduğu Adıyaman ve Şanlıurfa bu kez de sele teslim oldu. Dün geceden beri etkisini gösteren sağanak yağış, can kayıplarına neden oldu. Bölgeden gelen görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Şanlıurfa'dan gelen görüntüler felaketin boyutunu ortaya çıkardı! - Sayfa 1

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık depremlerin yıkıma neden olduğu Şanlıurfa ve Adıyaman’ı bu kez de sağanak yağış vurdu.

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Şanlıurfa'dan gelen görüntüler felaketin boyutunu ortaya çıkardı! - Sayfa 2

Dün geceden beri etkili olan yağış sonrası iki kenti de sel aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, deprem bölgesindeki kuvvetli yağışların bu akşam geç saatlere kadar etkili olacağını bildirdi.

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Şanlıurfa'dan gelen görüntüler felaketin boyutunu ortaya çıkardı! - Sayfa 3

CAN KAYIPLARI VAR

Yaşanan felakette can kayıpları yaşandı. İçişleri Bakanı Soylu, bölgede etkili olan sel nedeniyle Şanlıurfa’da 12, Adıyaman’da 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Şanlıurfa'dan gelen görüntüler felaketin boyutunu ortaya çıkardı! - Sayfa 4

“KAYIP 5 KİŞİ ARANIYOR”

Soylu, “Bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bakanlarımız gelip bölgede değerlendirme yaptı. Burada 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. Şu anda 3 ihbar var. Tam değerlendiremediğimiz ve çalışmalarımızı değerlendirdiğimiz. Toplam 3 yerde arama kurtarma devam ediyor. Adıyaman’da 2 Şanlıurfa’da 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. 5 vatandaşımız ile arama çalışmaları devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

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Şanlıurfa'dan gelen görüntüler felaketin boyutunu ortaya çıkardı! - Sayfa 5

GÖRÜNTÜLER SELİN ETKİSİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Öte yandan bölgeden gelen görüntüler selin etkisini gözler önüne serdi. İşte iki şehirde yaşanan sel felaketine ilişkin görüntüler;

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Şanlıurfa'dan gelen görüntüler felaketin boyutunu ortaya çıkardı! - Sayfa 15

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Şanlıurfa’dan gelen görüntüler felaketin boyutunu ortaya çıkardı!
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