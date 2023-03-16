Şanlıurfa’dan gelen görüntüler felaketin boyutunu ortaya çıkardı!

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık depremlerin yıkıma neden olduğu Şanlıurfa ve Adıyaman’ı bu kez de sağanak yağış vurdu.

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Dün geceden beri etkili olan yağış sonrası iki kenti de sel aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, deprem bölgesindeki kuvvetli yağışların bu akşam geç saatlere kadar etkili olacağını bildirdi.

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CAN KAYIPLARI VAR Yaşanan felakette can kayıpları yaşandı. İçişleri Bakanı Soylu, bölgede etkili olan sel nedeniyle Şanlıurfa’da 12, Adıyaman’da 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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“KAYIP 5 KİŞİ ARANIYOR” Soylu, “Bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bakanlarımız gelip bölgede değerlendirme yaptı. Burada 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. Şu anda 3 ihbar var. Tam değerlendiremediğimiz ve çalışmalarımızı değerlendirdiğimiz. Toplam 3 yerde arama kurtarma devam ediyor. Adıyaman’da 2 Şanlıurfa’da 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. 5 vatandaşımız ile arama çalışmaları devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

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GÖRÜNTÜLER SELİN ETKİSİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ Öte yandan bölgeden gelen görüntüler selin etkisini gözler önüne serdi. İşte iki şehirde yaşanan sel felaketine ilişkin görüntüler;

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