Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamada faizin yüzde 50’de sabit tutulduğu duyuruldu.

Merkez Bankası Politika faizini en son mart ayında artırmış ve yüzde 50 seviyesine çıkarmıştı.

TCMB karar metninde şu ifadeleri kullandı:

Eylül ayında enflasyonun ana eğilimi bir miktar yükselmiştir. Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere yaklaştığını ima etmektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi beklenmektedir. Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik ise son dönemdeki veri akışı ile artmıştır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydetmiştir.

KARARLI DURUŞ VURGUSU

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

YÜZDE 5 HEDEFİ

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?

Bugünkü toplantı öncesinde piyasalar, Merkez Bankası’nın faiz oranını sabit bırakacağı beklentisindeydi. Bloomberg HT’nin TCMB’nin Ekim ayı faiz kararıyla ilgili anketi de yine aynı bu yönde sonuçlandı. Ankete katılan 27 kurumun 26’sı, Merkez Bankası’nın faiz oranını yüzde 50’de sabit bırakacağını öngördü. Sadece bir kurum, faiz oranında 250 baz puanlık bir indirim beklediğini belirtti.

İLK FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Anket sonuçlarına göre, katılımcılar Merkez Bankası’ndan ilk faiz indirimini 2023’ün Aralık ayında yapılacağı tahmin ediliyor.

Ankete katılan 25 kurumun 13’ü, ilk faiz indiriminin Aralık ayında geleceğini öngörürken, bazı ekonomistler indirimin Ocak 2024’te gerçekleşeceğini belirtiyor..

Reuters tarafından gerçekleştirilen bir diğer ankete göre ise katılımcılar, Merkez Bankası’nın 2024 sonuna kadar en az 20 tam puan indirim yapmasını bekliyor. 10 ekonomistin 6’sı, ilk faiz indiriminin aralık ayında yapılacağını öngörürken, geri kalanlar indirimin ocak ayında gerçekleşmesini bekliyor.