Miray Daner ile Oğulcan Engin ilk kez el ele!
Oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile ilişkisini sonlandıran Oğulcan Engin’in yalnızlığı kısa sürdü. Oğulcan Engin, gönlünü oyuncu Miray Daner’e kaptırdı. İkili, Bebek’teki bir otel çıkışında ilk kez el ele objektiflere takıldı.
Ezgi Eyüboğlu’yla ayrılığının hemen ardından Miray Daner’le yeni bir aşka yelken açan Oğulcan Engin, önceki akşam sevgilisiyle Bebek’te bir otel çıkışı görüntülendi.
Baş başa yemek yiyen çift çıkışta ilk kez el ele görüntülendi.
Miray Daner, “İlişkiniz nasıl gidiyor?” sorusuna, “Güzel gidiyor” yanıtını verdi. Hızlı adamlarla araca binmeye çalışan işletmeci, “Sonra konuşuruz” diye konuştu.