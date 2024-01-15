Pitti Uomo’da Damat Tween rüzgarı

Damat Tween, erkek modasında trendleri belirleyen dünyaca ünlü fuar Pitti İmmagine Uomo’da ilgi odağı oldu. Floransa’da 9-12 Ocak tarihleri arasında düzenlenen ve dünyanın önde gelen 800’ü aşkın markası katıldığı Pitti Uomo’da, Damat Tween 2024/25 Sonbahar Kış Koleksiyonu ilk kez tanıtıldı.

Damat Tween, sürdürülebilirlik ve sessiz lüks odaklı, kalite ve şıklığı yüksek performansla birleştiren tasarımlarıyla erkek modasında geleceğin vizyonunu ortaya koydu. Fuara adeta damga vuran tasarımlara İtalya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen satın alma heyetleri büyük ilgi gösterdi. Marka, özel davetiyle de uluslararası ziyaretçilerin buluşması noktasına dönüşerek fark yarattı.

Türkiye’nin dünya modasındaki gururu oldu

Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Büşra Orakçıoğlu, “Pitti Uomo’da inanılmaz güzel bir ilgi ve beğeniyle karşılaştık. Uluslararası profesyoneller Damat Tween 2024/25 Sonbahar Kış koleksiyonumuzun en özel parçalarından oluşan sunumumuza övgüler yağdırdı. Ülkemizin dünya moda endüstrisindeki gururu olmaktan onur duyuyoruz. Pitti Uomo’ya her yıl davet edilmek ayrıca bir gurur kaynağı. Dünya modasının kalbinin attığı bu platformda Türkiye’den katılan tek erkek giyim markasıyız. Dünya modasında Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” dedi.

Kaşmir, yün ve derinin en eşsiz buluşması

Türkiye’nin global moda endüstrisindeki yükselen markası Damat Tween’in Pitti Uomo’da önceki yıllarda “İkon Marka” ve “En iyi Kampanya” ödülleri de bulunuyor. Bu yıl 105.si düzenlenen Pitti’de yine ilgi odağı olmayı başaran markanın sessiz lüks ve modern görünümün hakim olduğu 2024/25 Sonbahar Kış Koleksiyonunda kaşmir, yün ve deri tasarımlar zirvedeki yerini koruyor. Lora Piana , Zegna, Delfino ve Leo Master gibi en köklü İtalyan kumaşların hakim olduğu koleksiyon, usta terzilik ve el işçiliğine övgü niteliği taşıyor. Tasarımlarda ayrıca ekru, yulaf sütü ve kil gibi naturel renkler eşsiz bir uyum sergiliyor.