Semra Özal yıllar sonra ortaya çıktı. İşte son hali…

Eski Türkiye’nin tanıkları ve 90’larda çocuk olanlar onu çok iyi hatırlıyor. En az eşi Cumhurbaşkanı Turgut Özal kadar ünlüydü. Attığı her adım, söylediği her söz hatta damadının mesleği bile günlerce konuşuluyordu. Kimden mi bahsediyoruz? Elbette Semra Özal’dan…
Semra Özal ile Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünde görev yapan genç mühendis Turgut Özal 1954 yılında evlendiler.
Üç çocuktan sonra eşinin bürokrasi yolculuğunda hep yanındaydı Semra Hanım. 1983 yılında Turgut Özal başbakan olunca kendisi de darbe yönetiminden sonra gelen ilk First Lady oldu.
Türkiye henüz el ele dolaşan bir başbakan ve eşi fotoğrafını görmemişti Özal çiftinden önce. Tam da bu yüzden dikkatleri fazlasıyla üstlerine çektiler.
Semra Özal her daim kocasının yanındaydı ve en az onun kadar ünlüydü.
Elinde viski ve purosuyla görüntüleniyor; “her şeyin yeri ayrı” diyordu.
Kızı Zeynep Özal, müzisyen Asım Ekren ile evlendiğinde haber kanalları günlerce bu durumu eleştirdi. Cumhurbaşkanı’nın kızının davulcuyla evlenmesine şaşıranlar oldu.
Semra Özal, şarkıcı Fatih Ürek’le de oldukça samimiydi. Nerede sahne alsa onu en önden izlemeye giderdi.
Herkes tarafından çok sevilmese de bir zamanların Türkiye’sinde eleştirilebilenlerden biriydi. Cumhurbaşkanı’nın eşi olmak onu dokunulmaz kılamıyordu.
Fakat dünyası eşi Turgut Özal’ı kaybettikten sonra yıkıldı.
Bir daha toparlanamadı.
Şimdi 90 yaşında olan Semra Özal, evini kapattı oğlunun yanına taşındı.
İşte eski first lady’nın son hali…