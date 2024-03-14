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Semra Özal yıllar sonra ortaya çıktı. İşte son hali…

Semra Özal yıllar sonra ortaya çıktı. İşte son hali…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Mart 2024 - 10:48

Eski Türkiye’nin tanıkları ve 90’larda çocuk olanlar onu çok iyi hatırlıyor. En az eşi Cumhurbaşkanı Turgut Özal kadar ünlüydü. Attığı her adım, söylediği her söz hatta damadının mesleği bile günlerce konuşuluyordu. Kimden mi bahsediyoruz? Elbette Semra Özal’dan…

Semra Özal yıllar sonra ortaya çıktı. İşte son hali... - Sayfa 1

Semra Özal ile Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünde görev yapan genç mühendis Turgut Özal 1954 yılında evlendiler.

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Semra Özal yıllar sonra ortaya çıktı. İşte son hali... - Sayfa 2

Üç çocuktan sonra eşinin bürokrasi yolculuğunda hep yanındaydı Semra Hanım. 1983 yılında Turgut Özal başbakan olunca kendisi de darbe yönetiminden sonra gelen ilk First Lady oldu.

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Semra Özal yıllar sonra ortaya çıktı. İşte son hali... - Sayfa 3

Türkiye henüz el ele dolaşan bir başbakan ve eşi fotoğrafını görmemişti Özal çiftinden önce. Tam da bu yüzden dikkatleri fazlasıyla üstlerine çektiler.

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Semra Özal yıllar sonra ortaya çıktı. İşte son hali... - Sayfa 4

Semra Özal her daim kocasının yanındaydı ve en az onun kadar ünlüydü.

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Semra Özal yıllar sonra ortaya çıktı. İşte son hali... - Sayfa 5

Elinde viski ve purosuyla görüntüleniyor; “her şeyin yeri ayrı” diyordu.

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Semra Özal yıllar sonra ortaya çıktı. İşte son hali... - Sayfa 6

Kızı Zeynep Özal, müzisyen Asım Ekren ile evlendiğinde haber kanalları günlerce bu durumu eleştirdi. Cumhurbaşkanı’nın kızının davulcuyla evlenmesine şaşıranlar oldu.

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Semra Özal yıllar sonra ortaya çıktı. İşte son hali... - Sayfa 7

Semra Özal, şarkıcı Fatih Ürek’le de oldukça samimiydi. Nerede sahne alsa onu en önden izlemeye giderdi.

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Semra Özal yıllar sonra ortaya çıktı. İşte son hali... - Sayfa 8

Herkes tarafından çok sevilmese de bir zamanların Türkiye’sinde eleştirilebilenlerden biriydi. Cumhurbaşkanı’nın eşi olmak onu dokunulmaz kılamıyordu.

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Semra Özal yıllar sonra ortaya çıktı. İşte son hali... - Sayfa 9

Fakat dünyası eşi Turgut Özal’ı kaybettikten sonra yıkıldı.

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Semra Özal yıllar sonra ortaya çıktı. İşte son hali... - Sayfa 10

Bir daha toparlanamadı.

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Semra Özal yıllar sonra ortaya çıktı. İşte son hali... - Sayfa 11

Şimdi 90 yaşında olan Semra Özal, evini kapattı oğlunun yanına taşındı.

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Semra Özal yıllar sonra ortaya çıktı. İşte son hali... - Sayfa 12

İşte eski first lady’nın son hali…

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