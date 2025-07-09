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ERDOĞAN’DAN BAHÇELİ’YE TRT DESTEĞİ

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davaların TRT ekranlarından canlı yayınlanması çağrısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan destek geldi. Bahçeli, yargı sürecinin halk tarafından şeffaf biçimde izlenmesi gerektiğini savunarak, kamuoyunun bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısı sonrası gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtladı. Bahçeli’nin çağrısını olumlu karşıladığını belirten Erdoğan, “Eğer Devlet Bey böyle bir açıklama yaptıysa, bu çok yerinde bir teklif. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Bu gelişme, siyasi arenada şeffaflık ve adalet vurgusunun daha görünür hale gelmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ERDOĞAN’DAN BAHÇELİ’YE TRT DESTEĞİ
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