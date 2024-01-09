Seçil Erzan’ın telefonundaki faiz pazarlığı; “Kısa vadede 150 bin dolara 300 bin dolar!”

Aralarında futbol dünyasından tanınmış isimlerin de bulunduğu çok sayıda insanı yüksek kâr vaatli fon ile dolandıran Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan’ın parçaladığı telefonundan çıkan yazışmalarda Çorlu’daki Murat Arabacı ile gerçekleştirdiği “faiz” pazarlığı dikkati çekti.
Hürriyet’te yer alan habere göre, Seçil Erzan, arabacı’dan 40 günlük yüzde 30 faizle acil para bulmasını istiyor. Ancak Murat Arabacı bu faizi beğenmiyor ve 40 günlük yüzde 40’a çıkartmasını istiyor. Konuşmalardan Seçil Erzan’ın daha önce yüzde 40 faizle para topladığı anlaşılıyor. Seçil Erzan 8 Şubat’taki yazışmalarında faizi kabul ediyor ancak parayı hemen istiyor.
Arabacı ise parayı ancak mart başında bulabileceğini belirterek, “Millet tedirgin biraz da. Çorlu’da biri patladı ya” diyor. Seçil Erzan kendi foyasının ortaya çıkmasından da tedirgin. “Sakın duyurma kimseye. Telefonla da konuşma. Saçma bir şey olur. Konuşacak adamdan isteme” diye talimat veriyor.
Erzan para gelmeyince aynı gün faiz arttırıyor ve uçuk bir rakama çıkıyor. 150 bin dolar karşılığında 300 bin dolar vaat ediyor ve vadenin çok kısa olduğunu söylüyor. Arabacı araştıracağını söyleyince Erzan gülerek, “Yarat” diye cevap yazıyor.