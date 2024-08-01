Mahkumla ilişkiye giren kadın gardiyanın cezası belli oldu

Güney Batı Londra’daki Wandsworth hapishanesinde yaşanan olay, Birleşik Krallık’ı şoke etti.

30 yaşındaki kadın gardiyan Linda De Sousa Abreu, 27 Haziran’da bir mahkumla cinsel ilişkiye girerken yakalandı. Bu durum, kamu görevini kötüye kullanma suçlamasıyla yargılanmasına neden oldu.

De Sousa’nın ilişki kurduğu kişinin, 82 bin dolarlık lüks eşya soygunundan hüküm giyen Linton Weirich olduğu belirlendi.

Savcılara göre, De Sousa bu ilişkiye isteyerek dahil oldu.

Olayla ilgili bir video, sosyal medyada yayılınca büyük yankı uyandırdı ve Birleşik Krallık cezaevlerindeki güvenlik zafiyeti tartışmaları alevlendi.

Polis soruşturması sonucu Temmuz ayında tutuklanan De Sousa, ilk duruşmada suçunu kabul etti ve şartlı tahliye oldu. Avukatı ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

İNGİLİZ YASALARI NE DİYOR?

İngiliz yasalarına göre, kamu görevini kötüye kullanmak en ağır suçlardan biri olarak kabul ediliyor. Bu suç, görevli bir kişinin yetkilerini kasıtlı olarak kötüye kullanması anlamına geliyor.

Kraliyet Savcılık Servisi’nden Tetteh Turkson, bu olayın halkın güvenini sarsıcı olduğunu ve De Sousa’nın eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşeceğini belirtti.