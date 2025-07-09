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  3. Ankara’da Sahte Evlilik Şebekesi Çökertildi! 30 Gözaltı

Ankara’da Sahte Evlilik Şebekesi Çökertildi! 30 Gözaltı

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Ankara’da vize süresi dolan Fas uyruklu kadınlarla, Türk erkekler arasında para karşılığında sahte evlilikler organize eden büyük çaplı bir şebeke ortaya çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 9 farklı ilçe belediyesindeki evlendirme memurlarının da içinde bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.

Söz konusu sahte evliliklerin belgelerle resmileştirildiği, ancak yasal dayanağının bulunmadığı belirlendi. Yakalanan şahıslarla birlikte hareket eden Faslı kadınların sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı. Operasyon, sahte evlilik yoluyla yasal kalış sağlamaya çalışan yapılarla mücadelenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Ankara’da Sahte Evlilik Şebekesi Çökertildi! 30 Gözaltı
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