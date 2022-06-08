Erdoğan ‘yokum’ demişti! Mehmet Barlas açıkladı: Sıra onda…

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Seçim kaybetsek de ben bu işte yokum” dese de Sabah yazarı Mehmet Barlas, sıranın EYT’de olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda geçmişte birçok kez açıklama yaparak hepsinde talepleri reddetmişti. “Tutturmuşlar erken emeklilik diye… İskandinav ülkelerinin çoğu bundan battı. Bu hesap yanlış hesaptır. Yapmayacağız” diyen Erdoğan, “Seçim kaybetsek de ben bu işte yokum” ifadelerini kullanmıştı.

Sabah gazetesinin başyazarı Mehmet Barlas ise 3600 ek gösterge konusunun tamamlandığını, sırada emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) olduğunu söyledi.

“EYT İLE İLGİLİ DÜZENLEME YOLDA”

Barlas, bugünkü köşe yazısında EYT konusunda şu görüşlerini dile getirdi:

“Hükümet sözünü tuttu ve 3600 ek gösterge konusunda beklentinin üzerinde düzenlemeye imza attı. Dahası, ek göstergesi olmayan memurları da kapsayan bir düzenleme yolda. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, Melih Altınok’un A Haber’de yayınlanan programında bir de müjde verdi. “Emeklilikte yaşa takılanlar”la (EYT) ilgili bir düzenleme de yolda.

Aileleriyle birlikte 5 milyon kişiyi yakından ilgilendiren bu EYT düzenlemesi, mağdurlar için bir müjde olacak. İktidar seçimlere doğru sabit gelirlilerin sorunlarını birer birer hallediyor. Dünyayı kasıp kavuran bu yüksek enflasyon ortamında dar gelirliye nefes aldırmak bence de en doğrusu.”