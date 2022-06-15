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Suriye’de gerilim tırmanıyor! Rusya’dan Türkiye’nin harekat sinyaline, hakarete varan açıklama

Suriye’de gerilim tırmanıyor! Rusya’dan Türkiye’nin harekat sinyaline, hakarete varan açıklama
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15 Haziran 2022 - 10:29

Son haftalarda Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik bir askeri operasyon gerçekleştireceğine dair açıklamalar artarken Rusya’dan çok sert bir açıklama geldi.

Yıllardır kaosun, şiddetin ve belirsizliğin hüküm sürdüğü Suriye’deki aktörlerden biri olan Rusya’dan Türkiye karşıtı bir açıklama geldi.

Son haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye’ye askeri bir operasyon düzenlenebileceğinin sinyalini vermesi sonrasında Rusya’dan bir son dakika açıklaması geldi. Rus haber ajansı RIA, Rusya’nın Suriye Büyükelçisi Alexander Lavrentyev’in sözlerini kamuoyu ile paylaştı.

Lavrentyev, Türkiye’nin Suriye’ye olası bir askeri operasyon düzenlemesinin “akıllıca olmayacağını” söyledi. Rus diplomat, “Böyle bir askeri operasyon gerilimi artırarak durumu istikrarsızlaştırabilir” dedi.

Kazakistan’ın başkenti Nur-Sultan’da Türkiye, İran, Suriye hükümetlerinden temsilcilerle ve Suriyeli muhaliflerle bir araya gelen Lavrentyev, Cenevre’nin Suriye’deki çözüm için uygun olmadığını dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

Geçmişte sınır güvenliğini korumak ve terör örgütleriyle mücadele etmek için Suriye’ye operasyon düzenleyen Türkiye, Suriye’de terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG’nin saldırılarının artmasından sonra operasyon sinyali vermişti. 2019’da Washington ve Rusya arasında yapılan anlaşmayı terör örgütlerinin ihlal ettiğini açıklayan Ankara sınır güvenliğini sağlamak için askeri operasyon yapılacağının sinyalini vermişti.

Yapılan açıklamalarda son dönemde terör örgütü PKK/YPG/PYD’nin saldırılarının arttığına dikkat çekilmişti. Fakat bu yaklaşıma Moskova ve Washington tepki göstermişti. Her iki ülke de böyle bir operasyondan endişe ettiklerini duyurmuştu.

 

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