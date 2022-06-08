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Gram altın kritik seviyeyi aştı!

Gram altın kritik seviyeyi aştı!
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08 Haziran 2022 - 11:01

Altın fiyatları, Dolar/TL’deki artışla birlikte yükseldi. Gram altın 1000 TL’yi gördü.

Dolar/TL’nin yükselişinin hızlanması ile birlikte altının gramı da sabah saatlerinde kritik seviyeyi aştı.

Merkez Bankasının yüksek kur ve enflasyona rağmen düşük faiz politikasını koruyacağı beklentisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün yaptığı açıklamalarla kuvvetlendi. Erdoğan önceki gün, faizin üretim ve istihdamı engellediğini belirterek “Bu iktidar faizi artırmayacaktır, tam tersine faizi düşürmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Dolar/TL, geçen ay başlayan ve TL’de yüzde 10 değer kaybı ile sonuçlanan sert yükselişin ardından 16,5 etrafında birkaç gün sakin seyir izledikten sonra yeniden yükselişe geçti. Erdoğan’ın konuşması sonrasında yükseliş hızlanırken Dolar/TL sabah saatlerinde 18,85 seviyelerinde, gram altın da 1000 TL’nin üzerinde işlem gördü.

KÜRESEL ALTIN PİYASASINDA SON DURUM
Küresel piyasalarda ise altın ekonomide artan risklere karşı güvenli liman olma özelliğini artırırken bir yandan da merkez bankalarının yüksek faiz politikaları ve güçlü dolar nedeniyle baskılanıyor.

Dün yayınladığı raporda birçok ülkenin ekonomik durgunluk tehlikesi ile karşı karşıya olduğu uyarısında bulunan Dünya Bankası 2022 için küresel ekonomik büyüme tahminini yaklaşık üçte bir oranında aşağı çekerek yüzde 2,9’a düşürdü.

Altın, artan uyarılarla birlikte durgunluk riskine karşı güvenli liman olma özelliğini ön plana çıkarsa da yüksek enflasyon ve merkez bankalarının yüksek faizleri altın fiyatlarını aşağı yönlü baskılıyor.

Yüksek enflasyon nedeniyle Fed başta olmak üzere merkez bankalarının faiz artırımlarına gitmesi nedeniyle doları güçlendirirken altın fiyatlarının yükselişinin önünde engel oluşturuyor.

ALTIN FİYATLARI
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı ise güne yatay bir seyir izleyerek başladı. Ons fiyatı 1847 dolardan işlem görürken altın vadeli işlemleri 1849 dolardan işlem gördü.

Kapalıçarşı’da gram altın sabah saatlerinde 1000 TL’den işlem gördü. Çeyrek altın 1636 TL alış ve 1657 TL satış, Cumhuriyet altını ise 6 bin 530 TL alış ve 6 bin 603 TL satış fiyatıyla işlem gördü.

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