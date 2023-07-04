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‘Erdoğan radikal kararlar almaya başladı’ kulisi! MKYK’dan il ve ilçe başkanlıklarına kadar…

‘Erdoğan radikal kararlar almaya başladı’ kulisi! MKYK’dan il ve ilçe başkanlıklarına kadar…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Temmuz 2023 - 17:03
Sinan Burhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın radikal kararlar almaya başladığını belirterek partinin en üst karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’ndan (MKYK) il ve ilçe başkanlıklarına kadar önemli değişiklikler yapılacağını savundu.

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