Mustafa Balbay: RTÜK’ün bildirisi, çok sert bir sürecin başladığının yazılı habercisi

‘RTÜK, önümüzdeki iki perşembe yapacağı toplantılarda yeni cezalar sallandırmaya hazırlanıyor.’
Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, RTÜK’ün “Aile kurumumuzu incitici, manevi ve kültürel değerlerimize saldıran, toplumsal sağlığı tehdit eden sapkın ilişkiler içeren, mizah programlarında dini değerlerimize hakaret eden, devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk aleyhinde yapılan yayınlar kabul edilemez” şeklinde açıklaması hakkında, “RTÜK’ün dünkü bildirisi çok sert bir sürecin başladığının yazılı habercisi” yorumunu yaptı.
Balbay, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutukluluğuna da değinerek gazetecilere gözdağı verilmeye çalışıldığını belirtti.
Balbay, RTÜK’ün dünkü açıklamasından hareketle şunları kaydetti:
“RTÜK, aileye, devlete ve cumhurbaşkanına hakareti yasaklıyor. Mizah programlarında dini değerlerle alay edilmesine izin verilmeyeceğini söylüyor. Başa LGBTİ de koymuşlar ki hedef yayın organları toplum katında yalnızlaştırılsın.
Hukuk devleti olmasından geçtik, Türkiye Cumhuriyeti eğer bir nebze kanun devleti ise zaten temel değerleri koruyan, hakaret suçuna karşı yaptırımlar düzenleyen maddeler var.
Şahin, yerel seçim sürecinde tüm dijital yayın kuruluşlarına bildirimini yapıyor. Lütfediyor mevcut cumhurbaşkanından sonra Atatürk’e yönelik hakaretin de kabul edilmeyeceğini bildiriyor. Yeniden altını çizelim, yayıncılıkta hakaret, kin ve nefret söylemlerinin olamayacağına, olursa bunun cezasına ilişkin düzenlemeler zaten var.
Bütün mesele yerel seçim sürecinin yol haritası…
RTÜK, önümüzdeki iki perşembe yapacağı toplantılarda yeni cezalar sallandırmaya hazırlanıyor.
RTÜK’ün genel operasyonunun ilk hamlesi olan Yanardağ’ın bu tür saldırılarla söndürülemeyeceğini en çok iktidar biliyor. Ana hedef Yanardağ üzerinden tüm yayın organlarına ve gazetecilere gözdağı vermek.”